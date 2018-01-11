11 января 2018, 16:40

Kia Stinger прописался в России

Завод Автотор приступил к производству первого в истории Kia фастбека под названием Stinger. Автомобиль серийно выпускается в Калининграде методом крупноузловой сборки и будет предлагаться с двумя двигателями, задним и полным приводом.
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  Kia Stinger прописался в России KIA Stinger Kia Stinger прописался в России KIA Stinger Kia Stinger прописался в России
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Версия 2,0 T-GDI оснащается 2-литровым бензиновым мотором семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Его мощность составляет 247 л. с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. С таким двигателем фастбек доступен с приводом на заднюю ось и механическим самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения.

KIA Stinger
Выпускается с 2017 г.
Также доступна полноприводная версия Stinger 2,0 T-GDI, которая разработана специально для России и позволяет более полно использовать возможности автомобиля в различных дорожных и погодных условиях.

В самом мощном исполнении GT машина оснащается двигателем V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., максимальный крутящий момент – 510 Нм. Разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды делает такую версию модели самым динамичным серийным автомобилем Kia за всю историю бренда. Все модификации комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения.

Российские дилеры Kia начали прием предварительных заявок на Stinger 26 декабря 2017 года. Поставки автомобиля клиентам стартуют в марте текущего года. Новая модель будет доступна по цене от 1 999 900 рублей.

P.S. Цитата из группы 110km.ru «ВКонтакте» - Алексей Несин: «Собирали уже и «Соренто», и «Спектру», так люди до сих пор мучаются»…

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| Кому: Евгений такая же беда
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Сергей
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Есть во владении данная машина. Уже 5 лет. Правда в последние годы не часто на ней езжу, т.к. работа под боком, и легче пешком или на велосипеде. Использую ее как семейный минивен. Нравится что места много. Не нравится: шумоизоляция, ее почти нет. Металл тонкий, у меня куча жуков. Поломок по мелочи тоже ...
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Kia Stinger прописался в России
Версия 2,0 T-GDI оснащается 2-литровым бензиновым мотором семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Его мощность составляет 247 л. с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. С таким двигателем фастбек доступен с приводом на заднюю ось и механическим самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения. {{model_6361}} Также доступна полноприводная версия Stinger 2,0 T-GDI, которая разработана специально для России и позволяет более полно использовать возможности автомобиля в различных дорожных и погодных условиях. В самом мощном исполнении GT машина оснащается двигателем V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., максимальный крутящий момент – 510 Нм. Разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды делает такую версию модели самым динамичным серийным автомобилем Kia за всю историю бренда. Все модификации комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения.Российские дилеры Kia начали прием предварительных заявок на Stinger 26 декабря 2017 года. Поставки автомобиля клиентам стартуют в марте текущего года. Новая модель будет доступна по цене от 1 999 900 рублей.P.S. Цитата из группы 110km.ru «ВКонтакте» - Алексей Несин: «Собирали уже и «Соренто», и «Спектру», так люди до сих пор мучаются»…
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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