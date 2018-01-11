Kia Stinger прописался в России
Версия 2,0 T-GDI оснащается 2-литровым бензиновым мотором семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Его мощность составляет 247 л. с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. С таким двигателем фастбек доступен с приводом на заднюю ось и механическим самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения.
В самом мощном исполнении GT машина оснащается двигателем V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., максимальный крутящий момент – 510 Нм. Разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды делает такую версию модели самым динамичным серийным автомобилем Kia за всю историю бренда. Все модификации комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения.
Российские дилеры Kia начали прием предварительных заявок на Stinger 26 декабря 2017 года. Поставки автомобиля клиентам стартуют в марте текущего года. Новая модель будет доступна по цене от 1 999 900 рублей.
P.S. Цитата из группы 110km.ru «ВКонтакте» - Алексей Несин: «Собирали уже и «Соренто», и «Спектру», так люди до сих пор мучаются»…
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное