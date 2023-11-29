Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?

Ранее мы писали 5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали ... Читать далее

Журналисты издания «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что теперь программа «Прямая выгода» распространяется не только на начальную комплектацию «Стандарт», но и на более продвинутую версию «Комфорт». С учетом скидки в 100 000 рублей такой «Москвич 3» теперь стоит от 2 378 000 рублей.

Автомобили в комплектации «Комфорт» поступили в продажу в конце апреля, причем на первом этапе речь шла о лимитированной партии кроссоверов, доступных только под заказ. Внешне машины отличаются полностью светодиодной оптикой, складываемым боковым зеркалам и серебристым рейлингам на крыше. Салон отделан эко-кожей с контрастной строчкой. В списке оснащения цифровая приборная панель, передние боковые подушки и шторки безопасности и приличный набор электронных ассистентов с камерами кругового обзора. Комплектация «Комфорт» доступна только для машин с вариатором. Разница в цене с аналогичным кроссовером в исполнении «Стандарт» составляет порядка 200 тысяч рублей.

Упомянутые модели: Москвич 3

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