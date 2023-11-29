Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
Фото: МАЗ "Москвич"
Автомобили в комплектации «Комфорт» поступили в продажу в конце апреля, причем на первом этапе речь шла о лимитированной партии кроссоверов, доступных только под заказ. Внешне машины отличаются полностью светодиодной оптикой, складываемым боковым зеркалам и серебристым рейлингам на крыше. Салон отделан эко-кожей с контрастной строчкой. В списке оснащения цифровая приборная панель, передние боковые подушки и шторки безопасности и приличный набор электронных ассистентов с камерами кругового обзора. Комплектация «Комфорт» доступна только для машин с вариатором. Разница в цене с аналогичным кроссовером в исполнении «Стандарт» составляет порядка 200 тысяч рублей.
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26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
-
06.11.2023, 11:16
5 самых доступных электрокаров в России в ноябре 2023 года
В Китае популярность электрокаров растет высокими темпами благодаря поддержке государства. Местные производители постарались максимально снизить стоимость машин, чтобы они были доступны широкому кругу клиентов. Сейчас эти недорогие электрокары начали экспортировать в Россию.Читать далее
-
01.11.2023, 15:57
Кроссовер «Москвич» зарядили на 800 сил (специально для Давидыча)
Известный блогер, а с недавнего времени и советник директора завода «Москвич» Эрик Китуашвили (Давидыч) показал новую мощную версию кроссовера «Москвич 3», построенную по спецзаказу столичными тюнерами.Читать далее
-
21.09.2023, 15:28
ГИБДД показала патрульный автомобиль с камерами в мигалках
Патрульные машины Госавтоинспекции начали массово оснащать камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые встроены в расположенные на крыше мигалки. Конструкция успешно прошла тестирование в Москве и ряде других регионов.Читать далее
-
07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
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