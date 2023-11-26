5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Фото: Lada
Третью и четвертую строчки занимают внедорожники Ульяновского автозавода. Самый простой УАЗ Hunter в комплектации Base Fleet с 2,7-литровым мотором (класса Евро-0) мощностью 112 сил, МКПП и полным приводом стоит от 1 440 000 рублей. Более современный УАЗ «Патриот» в комплектации BASE Икар с 2,7-литровым мотором (класса Евро-2) мощностью 150 сил, «механикой» и полным приводом обойдется минимум в 1 580 000 рублей.
Замыкает список кроссовер «Москвич 3» за 2 120 000 рублей с учетом ноябрьских скидок. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором на 136 сил и МКПП. Привод – исключительно передний. Зато комплектация не в пример богаче, чем у предыдущих пяти внедорожников: есть люк с электроприводом, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники и камера заднего вида.
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24.11.2023, 18:19
Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей?
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-
24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
-
13.11.2023, 14:05
К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
В конце ноября 2023 года на АвтоВАЗе планируют возобновить производство внедорожников Lada Niva Travel с двигателями, соответствующими более высокому экологическому стандарту.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
26.11.2023, 19:55
Тест-драйв лифтбека «Москвич 6»: адекватно, в самый раз!
Оперативной работе АЗ «Москвич» можно только позавидовать. Без малого два года назад, прибегнув к принципу: «Так, не доставайся же ты никому», компания Renault рванула из столицы, только пятки сверкали. Но столица не дрогнула – сжала волю в кулак и выдала в ноябре 2022-го свой первый продукт – кроссовер «Москвич 3». Читать далее
-
24.11.2023, 18:19
Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей?
В последнее время в Сети циркулируют тревожные слухи о проблемах с ремонтом и сервисным обслуживанием китайских автомобилей: то нет технической документации, то одна запчасть не подходит к другой, то проблемы с турбомоторами не за горами.Читать далее
-
24.11.2023, 17:56
Эксперты рассказали, как ухаживать за автомобилем в зимнее время
Зимняя эксплуатация автомобиля имеет свои особенности. Это непростое время как с точки зрения дорожной обстановки, так и относительно работы всех систем автомобиля. Эксперты рассказали, на что обратить внимание, чтобы зимой ездить без проблем.Читать далее
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