5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года

Ранее мы писали Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ... Читать далее

Журналисты издания «Автоновости дня» изучили актуальные предложения производителей и назвали пять самых недорогих кроссоверов и внедорожников. Открывают список две модели семейства Lada Niva. Классическая трехдверная Niva Legend с 1,7-литровым мотором на 83 силы, «механикой» и постоянным полным приводом стоит от 829 900 рублей. Родственная пятидверная Niva Travel с 1,7-литровым мотором на 80 сил обойдется минимум в 1 198 900 рублей.

Третью и четвертую строчки занимают внедорожники Ульяновского автозавода. Самый простой УАЗ Hunter в комплектации Base Fleet с 2,7-литровым мотором (класса Евро-0) мощностью 112 сил, МКПП и полным приводом стоит от 1 440 000 рублей. Более современный УАЗ «Патриот» в комплектации BASE Икар с 2,7-литровым мотором (класса Евро-2) мощностью 150 сил, «механикой» и полным приводом обойдется минимум в 1 580 000 рублей.

Фото: МАЗ "Москвич"

Замыкает список кроссовер «Москвич 3» за 2 120 000 рублей с учетом ноябрьских скидок. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором на 136 сил и МКПП. Привод – исключительно передний. Зато комплектация не в пример богаче, чем у предыдущих пяти внедорожников: есть люк с электроприводом, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники и камера заднего вида.

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