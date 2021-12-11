Крутые новинки: чем удивит нас Китай в 2022 году
Geely KX-11
Свой новый кроссовер компания выпустит на российский рынок не раньше лета 2022 года. Это флагман линейки, построенный при сотрудничестве с Volvo на модульной платформе СМА. Пока КХ-11 является самым большим кроссовером, созданным на базе этой платформы, его длина составляет 4,77 м, ширина - 1,9 м, а высота - 1,69 м.
Модель получила турбированный 2-литровый двигатель Volvo из семейства Drive-E. В России ожидают два варианта исполнения: полный привод 238 л.с. и 8-ступенчатая АКПП, а также передний привод, 218 л.с. и 7-ступенчатый робот.
Haval Dargo
Две самых ожидаемых новинки бренда Haval, ставшего уже весьма популярным в России, тоже поступят в продажу в 2022 году. Полноприводный внедорожник Big Dog, получивший в России имя Dargo, приедет к нам только к концу следующего года. Единственная доступная на нашем рынке комплектация будет включать 2-литрвый бензиновый двигатель мощностью 211 л.с., 7-ступенчатый робот и систему полного привода с принудительной блокировкой дифференциала. Это среднеразмерный внедорожник с колесной базой 2,74 м и дорожным просветом 20 см.
Haval H6
Не менее ожидаемая новинка, обещают, что сборка будет осуществляться на Тульском заводе компании. Это модель уже третьего поколения. Теперь его длина 4,65 м, ширина 1,89 м, а высота 1,73 м. Колесная база, как и у Dargo, 2,74 м. В базе модель комплектуется турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 169 л.с., 7-ступенчатым роботом, передним или полным приводом.
Exeed LX
Премиальный бренд от компании Chery представит в 2022 году новинку на российском рынке – люксовый кроссовер Exeed LX. В самом Китае внедорожник вышел еще два года назад, к нам доедет не раньше весны 2022 года. Что будет с двигателями пока не ясно, в Китае это турбированный 1,5 л двигатель в комплекте с роботом или турбированный TGDI объемом 1,6 л с вариатором, мощность у двигателей 156 и 197 л.с. соответственно. Это младшая модель в линейке, так что размеры у нее небольшие: колесная база 2,67 м, длина 4,53 м, ширина 1,85 м и высота 1,7 м.
Chery Omoda 5
Во второй половине года откроется продажа нового кроссовера, который в России может получить другое имя. Это модель нового поколения, на автосалоне в Гуанчжоу она была представлена всего несколько недель назад, внешне и по размеру она больше всего похожа на уже знакомый Chery Tiggo 5.
Компактный городской кроссовер с колесной базой 2,63 м в Китае комплектуется турбированным бензиновым двигателем серии Kunpeng собственного производства компании. При объеме 1,6 л его мощность достигает 197 л.с. Пока технический подробностей по моделям для России нет, но велика вероятность, что у нас машины будут продаваться с другим двигателем.
Chery eQ5
В новом году к нам приедет и электрическая новинка из Китая. Скорее всего, это будет кроссовер Chery eQ5. Если прогнозы оправдаются, то нас ждет кроссовер созданный на новой платформе LFS мощностью 178 л.с. и с запасом хода около 500 км. В Китае модель вышла еще полтора года назад.
Changan Uni-K
Самым первым на наш рынок поступит флагманский кроссовер компании Changan, его продажи стартуют в РФ уже в первом квартале 2022 года. Пока неизвестная стоимость, но объявлены варианты комплектации. Размеры новинки 4,87 м длина, ширина 1,95 м и высота 1,7 м при дорожном просвете 17,3 см. Машина в России получит турбированный двигатель объемом 2 л и мощностью 226 л.с., а также систему интеллектуального полного привода Nextrac от BorgWarner.
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