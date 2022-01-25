Крутые тачки за 1000 долларов: что предлагает вторичный рынок США
Ford Taurus 2003 года
Практичный седан, вполне современный, несмотря на возраст. Внешне в нем нет ничего особенного, зато под капотом скрывается 3-литровый V6, который шел в паре с 4-ступенчатой АКПП. Мощность этого седана достигает 155 л.с.
На старте продаж модель с кондиционером, дистанционным открыванием багажника, стеклоподъемниками с электроприводом стоила почти 20 тыс. долларов. Но сейчас на сайтах объявлений в США ее продают за 1000 долларов.
Volkswagen Passat 2004 года
Этот 4-дверный седан не только практичный и удобный, но и очень быстрый. Благодаря 4-цилиндровому бензиновому двигателю с турбонаддувом, который в США выдавал 170 л.с., автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд. Уже в базе модель комплектовалась кондиционером, круиз-контролем и системой ABS. По отзывам владельцев, машина очень приятна и проста в управлении. Найти ее в США можно за смешные 700 долларов.
Audi A6 2001 года
Роскошный классический седан с неплохим интерьером. V6 объемом 2,8 л выдавал 200 л.с. и шел в паре с 5-ступенчатой коробкой. Несмотря на премиальность модели, найти ее на вторичном рынке США сейчас можно за 1000 долларов.
BMW 330 2001 года
Если не считать M3, то BMW 3-серии (E46) вероятно одна из лучших машин в истории немецкого бренда. Модель 2001 года обладает просторным салоном и 3-литровым двигателем мощностью 225 л.с. Кроме того, вы получите кондиционер, подогрев боковых зеркал и доступ без использования ключа, причем всего за 900 долларов.
Dodge Neon SXT 2003 года
Всего 500 долларов придется отдать за этот седан с 2-литровым двигателем мощностью 140 л.с. Судя по фото, жизнь его потрепала, но за такие деньги главное, чтобы машина ездила. Тем более запчасти для нее стоят дешево. Модель была снята с производства, самые новые из оставшихся стоят 13 тыс. долларов.
Ford Crown Victoria 1999 года
В США эта модель широко известна как «полицейская машина», департаменты полиции являются одними из главных ее покупателей. Crown Victoria отличают высокая надежность, просторный салон и доступная цена. Модель оснащается передним приводом и у нее отличная управляемость, к тому же двигатель V8 объемом 4,6 л выдает до 200 л.с. Что еще нужно для машины за 550 долларов?
Acura Integra 1995 года
Ее дизайн вне времени, так что сходу и не скажешь в каком году ее выпустили. У модели отличный двигатель объемом 1,8 л мощностью 142 л.с. Судя по фото, причина столь низкой стоимости – 500 долларов – замена элементов кузова, но, если она при этом на ходу, то это можно пережить.
Oldsmobile Alero 2000 года
Модель выпускалась с 1999 по 2004 годы. Внешне она напоминает Pontiac Grand AM, да и силовые установки у них идентичны – 4-цилиндровый двигатель объемом 2,4 л. В США Oldsmobile Alero сейчас можно купить всего за 1000 долларов.
Honda Accord LX 1998 года
Honda Accord 1998 года отличает просторный салон и вместительный багажник, а также обилие полезных опций. Honda Accord оснащалась тогда 4-цилиндровым двигателем объемом 2,3 л мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатой МКПП. На сегодняшний день за машину, выпущенную 24 года назад, в США просят 897 долларов. Если учесть, что она оборудована противоугонной системой, круиз-контролем, системой кондиционирования, чутким рулевым управлением и электрическими стеклоподъемниками – не самая плохая сделка.
Nissan Maxima 2001 года
Простая, практичная и производительная машина с ковшеобразными сиденьями впереди и диваном сзади. Двигатель у нее V6 объемом 3 л, который был способен выдавать 222 л.с., а максимальная скорость была 230 км/ч. Модель известна своими минимальными требованиями к обслуживанию, что при покупке авто с пробегом всегда плюс. Цена всего 994 доллара! Видимо, она обусловлена долгим сроком продажи, ведь еще в марте прошлого года за эту модель просили почти 3 тыс. долларов.
Конечно, при ближайшем рассмотрении некоторые машины могут оказаться ржавым хламом. Но все же возможность купить за такие деньги автомобиль, который худо-бедно будет ездить еще несколько лет, – это впечатляет.
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