13 июня 2018, 15:43
Land Rover переезжает в Словакию
Руководство компании Jaguar Land Rover (JLR) объявило о масштабной реорганизации производства, в которое планируется инвестировать сотни миллионов фунтов стерлингов. Сборку некоторых моделей перенесут из Великобритании в Словакию, чтобы высвободить мощности для выпуска электромобилей.
|Land Rover Discovery SE 3.0d AT 4x4
|3 л, 249 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 8.1 с, 209 км/ч
|4970 x 2073 x 1846 мм
|полный
|ДТ, 7.2 л на 100 км
|4 709 000 руб
|Все характеристики
До конца 2018 года оба конвейера, британский и словацкий, будут работать параллельно, а с января 2019 года производство полностью перенесут на материк. Здесь же будут выпускать новый Land Rover Defender, дебют которого ожидается в этом году. Годовой объем производства составляет 150 000 автомобилей с возможностью расширения еще на 150 000 единиц.
Завод в Солихалле ждет масштабная модернизация. К 2020 году на конвейер обновленного предприятия встанут Range Rover и Range Rover Sport нового поколения, а также их электрические модификации. Здесь же продолжат выпускать Range Rover Velar и Jaguar F-Pace. На другом британском заводе JLR в Хейвуде продолжится сборка бестселлеров компании Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque, которые разошлись в прошлом году тиражом 119,1 тыс. и 98,5 тыс. автомобилей, соответственно.
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печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
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