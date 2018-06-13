13 июня 2018, 15:43

Land Rover переезжает в Словакию

Руководство компании Jaguar Land Rover (JLR) объявило о масштабной реорганизации производства, в которое планируется инвестировать сотни миллионов фунтов стерлингов. Сборку некоторых моделей перенесут из Великобритании в Словакию, чтобы высвободить мощности для выпуска электромобилей.
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Land Rover переезжает в Словакию Land Rover Discovery
Land Rover Discovery SE 3.0d AT 4x4
3 л, 249 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 8.1 с, 209 км/ч
4970 x 2073 x 1846 мм
полный
ДТ, 7.2 л на 100 км
4 709 000 руб
Все характеристики
Сейчас компания JLR готовится ввести в эксплуатацию новое предприятие в словацком городе Нитра. Первоначально планировалось, что тут будут собирать только внедорожники Land Rover Discovery, предназначенные для экспорта в другие страны. Для британских покупателей сборку должны были сохранить в английском Солихалле. Но позже было решено полностью перенести выпуск Discovery в Словакию.
 
До конца 2018 года оба конвейера, британский и словацкий, будут работать параллельно, а с января 2019 года производство полностью перенесут на материк. Здесь же будут выпускать новый Land Rover Defender, дебют которого ожидается в этом году. Годовой объем производства составляет 150 000 автомобилей с возможностью расширения еще на 150 000 единиц.

Завод в Солихалле ждет масштабная модернизация. К 2020 году на конвейер обновленного предприятия встанут Range Rover и Range Rover Sport нового поколения, а также их электрические модификации. Здесь же продолжат выпускать Range Rover Velar и Jaguar F-Pace. На другом британском заводе JLR в Хейвуде продолжится сборка бестселлеров компании Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque, которые разошлись в прошлом году тиражом 119,1 тыс. и 98,5 тыс. автомобилей, соответственно.
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Discovery
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
руслан
Уильям и Кейт Миддлтон совершили экскурсию на завод Jaguar Land Rover
Как Елизавета II была преданна Лэнд Роверу, так и ее внук продолжает традицию. Видимо, не просто так говорят, что машины качественные и надежные
Алексей
Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
Круто, что один концерн всё ещё понимает, что значит "внедорожник" и поддерживает это направление. И система terrain response 1 была крутой, теперь надо будет опробовать вторую версию. ЖДУ!
G1317Avec
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Land Rover переезжает в Словакию
{{params_58019}}Сейчас компания JLR готовится ввести в эксплуатацию новое предприятие в словацком городе Нитра. Первоначально планировалось, что тут будут собирать только внедорожники Land Rover Discovery, предназначенные для экспорта в другие страны. Для британских покупателей сборку должны были сохранить в английском Солихалле. Но позже было решено полностью перенести выпуск Discovery в Словакию. До конца 2018 года оба конвейера, британский и словацкий, будут работать параллельно, а с января 2019 года производство полностью перенесут на материк. Здесь же будут выпускать новый Land Rover Defender, дебют которого ожидается в этом году. Годовой объем производства составляет 150 000 автомобилей с возможностью расширения еще на 150 000 единиц.Завод в Солихалле ждет масштабная модернизация. К 2020 году на конвейер обновленного предприятия встанут Range Rover и Range Rover Sport нового поколения, а также их электрические модификации. Здесь же продолжат выпускать Range Rover Velar и Jaguar F-Pace. На другом британском заводе JLR в Хейвуде продолжится сборка бестселлеров компании Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque, которые разошлись в прошлом году тиражом 119,1 тыс. и 98,5 тыс. автомобилей, соответственно.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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