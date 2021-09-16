Лос-Анджелес готовится стать первым городом в США, в котором будет эксплуатироваться воздушное такси
Воздушные такси Volocopter могут летать в Лос-Анджелесе через два года. Для внедрения eVTOL (электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой) требуется время, поскольку это совершенно новая территория с точки зрения правил и инфраструктуры. Но компания Volocopter сделала большой шаг — она готовится привезти знаменитую Volocity в США.
Volocopter объединила усилия с Urban Movement Labs в Лос-Анджелесе. Эта организация утверждает, что является первой в своем роде, которая связывает правительство, промышленность и общественность с целью улучшения местного транспорта. Новое партнерство не означает, что жители и гости Лос-Анджелеса уже завтра смогут воспользоваться воздушным такси, потому что разработчик eVTOL еще не получил все необходимые сертификаты. Но это большой шаг в создании политической основы и соответствующей инфраструктуры.
В этом году прототип Volocopter 2X провел демонстрационный полет с экипажем на авиасалоне в Ошкоше в течение четырех минут на высоте 160 футов (49 метров). По словам представителя компании, это был первый публичный полет eVTOL с экипажем в США. Предыдущий демонстрационный полет был проведен в Париже.
Volocopter также утверждает, что является единственным игроком в отрасли UAM, имеющим два сертификата Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) на разработку и производство eVTOL. Но компании еще нужно дождаться окончательной сертификации EASA, а также сертификата Федерального авиационного управления (FAA), чтобы работать в США.
Если все пойдет по плану, Лос-Анджелес может стать первым американским городом, который поддержит Voloports (аэропорты eVTOL), воздушное такси и тяжелые грузовые дроны. Volocopter планирует начать предлагать свои услуги в ближайшие два-три года.
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