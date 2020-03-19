Лучшие автомобили для самоизоляции
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Прокатиться по любимым местам города, не покидая салон машины, или отправиться на прогулку в мартовский лес — лучшее противовирусное и успокоительное средство. Главное, чтобы на хвост никто не упал! А не то еще придется делиться гречкой.
Smart ForTwo
Компакт оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает. Значит, не придется лишний раз покидать машину и контактировать с потенциальными носителями коронавируса.
Mini Cabrio
Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в Mini предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Но вы же помните, что контакты с окружающей средой нужно ограничить? Тогда забудьте о съеме крыши, как минимум, до лета.
Fiat 500
1,4-литровый бензиновый мотор обладает мощностью 100 л. с. Потребляет автомобиль в городском цикле всего 7,7 л/100 км. Максимальная скорость «пятисотого» составляет 182 км/ч, а разгон с места до 100 км/ч – 10,5 секунды. Этого вполне достаточно для передвижения в опустевшем городе.
BMW 8 Series
«Восьмерка» доступна с 4,4-литровым бензиновым мотором (523 л.с., 750 Нм) и с 3-литровым дизелем (315 л.с., 680 Нм). В перечень оснащения купе входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. За доплату в машине могут установить беспроводную зарядку для смартфонов, так что без связи с внешним миром не останетесь.
Daewoo Matiz
Хэтчбек планировали модернизировать, оснастив подушкой безопасности водителя и ABS. Но все эти новшества оказались затратными и от них решили отказаться. Позднее новые российские стандарты потребовали установки блока ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Сделать это не представлялось возможным, поэтому в 2016 году его просто убрали с нашего рынка, но на вторичке «Матизов» много. Ах да, и главное: машина идеально подходит для самоизоляции, потому что мало кто рискнет сесть в такой небезопасный и тесный автомобиль.
Renault Twizy
11-сильный электродвигатель Twizy сможет разогнать ситикар до 80 км/ч. Запас хода электромобиля составляет 100 километров. Комплект литий-ионных аккумуляторов полностью заряжается от обычной бытовой розетки всего за 3,5 часа. Правда, запас хода Twizy маловат для индивидуального использования, но спрятаться в нем от лишних глаз можно.
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