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19 марта 2020, 13:00

Лучшие автомобили для самоизоляции

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Фото 1Gai.ru
События последней недели можно уместить в три слова: гречка, бумага, самоизоляция. И если запасы продовольствия не смогут защитить вас от коронавируса, то ограничение контактов, рекомендованное ВОЗ, — приятное и полезное занятие. Кстати, спрятаться можно в автомобиле.

Прокатиться по любимым местам города, не покидая салон машины, или отправиться на прогулку в мартовский лес — лучшее противовирусное и успокоительное средство. Главное, чтобы на хвост никто не упал! А не то еще придется делиться гречкой.

Smart ForTwo

Smart ForTwo
От 0.9 л, 90 л.с
Новый от 655 000 до 755 000 Р
За рулем сити-кара будет комфортно водителю, а на соседнем сиденье – его сумке. Так что на просьбу соседа «подбросить» его до метро можно смело разводить руки (помытые!) и отказывать. Идеальный автомобиль для эгоиста! Ой, то есть для самоизоляции.

Компакт оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает. Значит, не придется лишний раз покидать машину и контактировать с потенциальными носителями коронавируса.

Mini Cabrio

MINI Cooper S
От 2 л, 192 л.с
Новый от 1 499 000 до 1 641 500 Р
Маленький, красивый, юркий и очень харизматичный кабриолет станет вашим лучшим другом в период самоизоляции. В нем тесно пассажирам, поэтому наслаждаться динамикой 2-литрового 192-сильного турбированного мотора (280 Нм) сможет только один водитель. Кстати, такой агрегат обеспечивает разгон с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч.

Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в Mini предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Но вы же помните, что контакты с окружающей средой нужно ограничить? Тогда забудьте о съеме крыши, как минимум, до лета.

Fiat 500

Fiat 500
От 1.2 л, 69 л.с
Новый от 731 000 до 1 015 000 Р
Если ваш вес превышает 100 кг, а вам очень нравится этот итальянский малыш, раздайте запасы муки и сахара соседям, а сами садитесь на гречневую диету. Компакт-кар ориентирован на активных некрупногабаритных людей, которым важна мобильность, а не количество «лошадей» под капотом.  

1,4-литровый бензиновый мотор обладает мощностью 100 л. с. Потребляет автомобиль в городском цикле всего 7,7 л/100 км. Максимальная скорость «пятисотого» составляет 182 км/ч, а разгон с места до 100 км/ч – 10,5 секунды. Этого вполне достаточно для передвижения в опустевшем городе.

BMW 8 Series

BMW 8
От 3 л, 320 л.с
Новый от 6 780 000 до 10 110 000 Р
Роскошное спортивное купе отлично подойдет для одиночества. Оно комфортное, оснащено кучей полезной электроники и очень дорогое. В такой автомобиль вряд ли попросятся рядовые жители. А если и рискнут, всегда можно оправдаться, что вы — водитель, а хозяина пока что нет.

«Восьмерка» доступна с 4,4-литровым бензиновым мотором (523 л.с., 750 Нм) и с 3-литровым дизелем (315 л.с., 680 Нм). В перечень оснащения купе входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. За доплату в машине могут установить беспроводную зарядку для смартфонов, так что без связи с внешним миром не останетесь.

Daewoo Matiz

Daewoo Matiz
От 0.8 л, 52 л.с
В базовом варианте автомобиль оснащается 51-сильным бензиновым двигателем объемом 0,8 л. Существует более мощный двигатель, объемом в 1,0 литр и мощностью 63 л.с., но он устанавливается только на самую дорогую версию машины. Оба мотора агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Хэтчбек планировали модернизировать, оснастив подушкой безопасности водителя и ABS. Но все эти новшества оказались затратными и от них решили отказаться. Позднее новые российские стандарты потребовали установки блока ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Сделать это не представлялось возможным, поэтому в 2016 году его просто убрали с нашего рынка, но на вторичке «Матизов» много. Ах да, и главное: машина идеально подходит для самоизоляции, потому что мало кто рискнет сесть в такой небезопасный и тесный автомобиль.

Renault Twizy

Renault Twizy
11 л.с
Новый от 799 000 до 959 000 Р
Забавный крохотный электрокар с открывающимися вверх дверями совсем не похож на автомобиль в общем понимании этого слова. По сути своей это закрытый квадроцикл. В салоне установлено лишь два кресла, но вы же помните, что на втором сидении должен размещаться пакет с продовольствием?

11-сильный электродвигатель Twizy сможет разогнать ситикар до 80 км/ч. Запас хода электромобиля составляет 100 километров. Комплект литий-ионных аккумуляторов полностью заряжается от обычной бытовой розетки всего за 3,5 часа. Правда, запас хода Twizy маловат для индивидуального использования, но спрятаться в нем от лишних глаз можно.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
Форум BMW 8er
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Лучшие автомобили для самоизоляции
Прокатиться по любимым местам города, не покидая салон машины, или отправиться на прогулку в мартовский лес — лучшее противовирусное и успокоительное средство. Главное, чтобы на хвост никто не упал! А не то еще придется делиться гречкой. Smart ForTwo{{model_v2_1725}}За рулем сити-кара будет комфортно водителю, а на соседнем сиденье – его сумке. Так что на просьбу соседа «подбросить» его до метро можно смело разводить руки (помытые!) и отказывать. Идеальный автомобиль для эгоиста! Ой, то есть для самоизоляции.Компакт оснащен 3-цилиндровым турбированным двигателем 0,9 литра и мощностью 90 сил. Расход горючего в городском режиме с роботизированной трансмиссией составляет всего 4,9 литра, а в загородном цикле и вовсе 3,7 литра. При вместимости топливного бака 33 литра необходимость постоянно беспокоиться о заправке просто исчезает. Значит, не придется лишний раз покидать машину и контактировать с потенциальными носителями коронавируса.Mini Cabrio{{model_v2_1615}}Маленький, красивый, юркий и очень харизматичный кабриолет станет вашим лучшим другом в период самоизоляции. В нем тесно пассажирам, поэтому наслаждаться динамикой 2-литрового 192-сильного турбированного мотора (280 Нм) сможет только один водитель. Кстати, такой агрегат обеспечивает разгон с места до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляет 228 км/ч. Крыша, сделанная из ткани, способна подниматься и опускаться за 18 секунд на скорости до 30 км/ч. Также в Mini предусмотрели режим полуоткрытого верха, когда крыша отодвигается только на 40 см. Но вы же помните, что контакты с окружающей средой нужно ограничить? Тогда забудьте о съеме крыши, как минимум, до лета. Fiat 500{{model_v2_1777}}Если ваш вес превышает 100 кг, а вам очень нравится этот итальянский малыш, раздайте запасы муки и сахара соседям, а сами садитесь на гречневую диету. Компакт-кар ориентирован на активных некрупногабаритных людей, которым важна мобильность, а не количество «лошадей» под капотом.  1,4-литровый бензиновый мотор обладает мощностью 100 л. с. Потребляет автомобиль в городском цикле всего 7,7 л/100 км. Максимальная скорость «пятисотого» составляет 182 км/ч, а разгон с места до 100 км/ч – 10,5 секунды. Этого вполне достаточно для передвижения в опустевшем городе.BMW 8 Series{{model_v2_1893}}Роскошное спортивное купе отлично подойдет для одиночества. Оно комфортное, оснащено кучей полезной электроники и очень дорогое. В такой автомобиль вряд ли попросятся рядовые жители. А если и рискнут, всегда можно оправдаться, что вы — водитель, а хозяина пока что нет.«Восьмерка» доступна с 4,4-литровым бензиновым мотором (523 л.с., 750 Нм) и с 3-литровым дизелем (315 л.с., 680 Нм). В перечень оснащения купе входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. За доплату в машине могут установить беспроводную зарядку для смартфонов, так что без связи с внешним миром не останетесь.Daewoo Matiz{{model_v2_287}}В базовом варианте автомобиль оснащается 51-сильным бензиновым двигателем объемом 0,8 л. Существует более мощный двигатель, объемом в 1,0 литр и мощностью 63 л.с., но он устанавливается только на самую дорогую версию машины. Оба мотора агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач.Хэтчбек планировали модернизировать, оснастив подушкой безопасности водителя и ABS. Но все эти новшества оказались затратными и от них решили отказаться. Позднее новые российские стандарты потребовали установки блока ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Сделать это не представлялось возможным, поэтому в 2016 году его просто убрали с нашего рынка, но на вторичке «Матизов» много. Ах да, и главное: машина идеально подходит для самоизоляции, потому что мало кто рискнет сесть в такой небезопасный и тесный автомобиль.Renault Twizy{{model_v2_6298}}Забавный крохотный электрокар с открывающимися вверх дверями совсем не похож на автомобиль в общем понимании этого слова. По сути своей это закрытый квадроцикл. В салоне установлено лишь два кресла, но вы же помните, что на втором сидении должен размещаться пакет с продовольствием?11-сильный электродвигатель Twizy сможет разогнать ситикар до 80 км/ч. Запас хода электромобиля составляет 100 километров. Комплект литий-ионных аккумуляторов полностью заряжается от обычной бытовой розетки всего за 3,5 часа. Правда, запас хода Twizy маловат для индивидуального использования, но спрятаться в нем от лишних глаз можно.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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