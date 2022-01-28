«Луидор» показал новую версию «ГАЗели NN»: цена удивила
Фото: vk.com/gazluidor
Фото: vk.com/gazluidor
Фото: vk.com/gazluidor
Фото: vk.com/gazluidor
Подписчики активно интересовались стоимостью автомобиля. Узнав цифру, они сбавляли энтузиазм, хотя обычный изотермический фургон на базе новой «ГАЗель NN» стоит от 2 765 000 рублей. Основные нарекания вызвали отсутствие такелажной рейки по периметру кузова для крепления груза и простенькие задние фонари. Кроме того, потенциальные покупатели обращали внимание, что двери у рефрижератора толстые, и лучше было дополнить две стандартные петли третьей, установив ее посередине. Некоторые даже говорили, что лучше заплатить дороже и взять более надежный импортный автомобиль.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий