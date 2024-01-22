Mazda6 уходит в историю: названы сроки остановки конвейера

Ранее мы писали Как изменились за год цены на трехлетние бизнес-седаны? Выбор новых автомобилей в российском сегменте бизнес-седанов сейчас довольно скромный и представлен преимущественно ... Читать далее

История Mazda6 началась 22 года назад. За это время только в Японии было продано более 226 тысяч экземпляров, модель успела сменить три поколения. Mazda6 нынешней генерации дебютировала 12 лет назад, но преемника у нее не будет. В 2021 году модель ушла с североамериканского рынка, в 2023-м покинула Великобританию. Сейчас завершаются производство и продажи в Японии. Последние экземпляры Mazda6 сойдут с японского конвейера в середине апреля 2024 года.

Освободившуюся нишу займут кроссоверы серии СХ. «Мы по-прежнему будем предлагать нашим клиентам увлекательные впечатления от вождения, соответствующие современной эпохе», – заверил исполнительный директор Mazda Казуеси Тодо. В начале 2022 года в Mazda официально подтвердили, что работы над автомобилем следующего поколения не ведутся, но поклонники до последнего надеялись, что компания все-таки разработает седан на новой заднеприводной платформе. Сейчас окончательно стало понятно, что этим надеждам сбыться не суждено.

Упомянутые модели: Mazda 6 (от 1 498 000 Р )

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