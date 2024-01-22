Mazda6 уходит в историю: названы сроки остановки конвейера
Освободившуюся нишу займут кроссоверы серии СХ. «Мы по-прежнему будем предлагать нашим клиентам увлекательные впечатления от вождения, соответствующие современной эпохе», – заверил исполнительный директор Mazda Казуеси Тодо. В начале 2022 года в Mazda официально подтвердили, что работы над автомобилем следующего поколения не ведутся, но поклонники до последнего надеялись, что компания все-таки разработает седан на новой заднеприводной платформе. Сейчас окончательно стало понятно, что этим надеждам сбыться не суждено.
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23.10.2023, 09:57
Как изменились за год цены на трехлетние бизнес-седаны?
Выбор новых автомобилей в российском сегменте бизнес-седанов сейчас довольно скромный и представлен преимущественно моделями китайских брендов. Те, кто не готов к экспериментам, предпочитают поискать подержанный японский или корейский автомобиль на вторичном рынке.Читать далее
-
08.02.2023, 16:26
Эксперт рассказал, какие седаны россияне чаще заказывают по параллельному импорту
Параллельный импорт на сегодняшний день стал практически единственной возможностью приобрести в России новую иномарку. Китайские производители осваивают преимущественно сегмент SUV, желающие приобрести седан вынуждены рассматривать предложения на вторичном рынке или пользоваться серыми схемами ввоза.Читать далее
-
25.09.2022, 17:23
Mazda хочет свернуть производство в России вслед за Toyota
Mazda подумывает прекратить производство автомобилей на отечественном заводе во Владивостоке. Японская компания уже ведет переговоры со своим российским партнером «Соллерс».Читать далее
-
19.09.2022, 00:01
Cколько стоят в России самые недорогие японские седаны осенью 2022 года
Седаны сохраняют актуальность, несмотря на тотальную моду на кроссоверы. Японские седаны пользуются традиционным уважением за свою надежность. И если во всем мире они относятся к категории бюджетных, то в России их трудно назвать дешевыми.Читать далее
-
03.03.2022, 09:15
Honda и Mazda приостанавливают экспорт в Россию (что мы теряем?)
Honda Motor прекратит экспорт автомобилей, мотоциклов и силовой продукции в Россию, в то время как Mazda Motor приостанавливает поставки автозапчастей на свой завод во Владивостоке, сообщает Nikkei.Читать далее
-
14.10.2021, 00:06
Sollers запускает в России каршеринг электрокаров
Холдинг Sollers намерен развивать в России сервис краткосрочной аренды электрокаров. Но стартовой площадкой станет вовсе не Москва, а Владивосток, где многие жители уже сейчас ездят на подержанных японских электромобилях.Читать далее
- 930 000 РMazda Mazda6 2011 в Москве
- 950 000 РMazda Mazda6 2010 в Москве
- 3 698 000 РMazda 6 2021 в Москве
- 3 130 000 РMazda 6 2020 в Москве
- 2 298 000 РMazda 6 2016 в Москве
- 2 955 000 РMazda 6 2019 в Москве
- 1 945 000 РMazda 6 2015 в Москве
- 2 680 000 РMazda 6 2019 в Москве
- 2 368 000 РMazda 6 2016 в Москве
- 2 935 000 РMazda 6 2021 в Москве
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