8 октября 2021, 18:30
Мировую премьеру флагманского Lexus LX600 решили провести в России: известна дата
Компания Lexus анонсировала скорую премьеру большого внедорожника Lexus LX нового поколения, построенного на одной платформе с новейшим Toyota Land Cruiser 300. Одновременно с онлайн-презентацией, на трех важнейших для модели рынках запланированы специальные мероприятия.
Дарья Климова Фото: Lexus
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Официально технические подробности пока держатся в секрете. Но известно, что Lexus LX – родной брат нового Toyota Land Cruiser 300. По всей видимости, на смену 5,7-литровому «атмосфернику» мощностью 367 л.с. придет 3,4-литровая «битурбошестерка», которая на Land Cruiser выдает 415 сил. Cудя по выросшему индексу новинки, с LX570 до LX600, премиальный внедорожник может получить форсированную версию агрегата.
Упомянутые модели: Lexus LX (от 5 315 000 Р)
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