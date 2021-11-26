Младшей Kia оставили в России только один мотор: лошадиных сил меньше, цена выше
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Список комплектаций для Kia Picanto 2022 модельного года не изменился. Хэтчбек по-прежнему предлагают в пяти уровнях оснащения. Базовая комплектация Classic стоит 924 900 рублей. При этом здесь нет ни магнитолы, ни кондиционера, ни подогрева сидений, ни электрических стеклоподъемников. Интересно, что для версии Classic на машинах с автоматической коробкой передач (от 1 019 900 рублей) все-таки предложили аудиосистему и кондиционер.
Как выяснили журналисты «Авторевю», рекомендованные цены машин с механической коробкой передач с начала года выросли на 105 тысяч рублей. А «автоматические» версии даже с учетом смены мотора прибавили 100 тысяч рублей.
- 550 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 1 230 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 877 000 РKIA Picanto 2013 в Москве
- 490 000 РKIA Picanto 2011 в Москве
- 1 090 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 679 807 РKIA Picanto 2012 в Москве
- 659 000 РKIA Picanto 2012 в Москве
- 780 000 РKIA Picanto 2012 в Москве
- 1 055 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 475 000 РKIA Picanto 2009 в Москве
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