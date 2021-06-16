16 июня 2021, 17:27
Самым женским автомобилем в России стал кроссовер, который сняли с продажи из-за низкого спроса
Женщины чаще обращают внимание на дизайн и цвет автомобиля, чем на его технические характеристики, надежность и ликвидность на вторичном рынке. Эксперты выяснили, какие автомобили в России можно считать самыми женскими.
Дарья Климова Фото: 2gis.ru
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Второе место досталось корейскому «малышу» Kia Picanto. Здесь доля женщин-владельцев достигает 74,4%. Третье место разделили сразу два кроссовера, британский Range Rover Evoque и японский Lexus UX, набравшие по 73%. Замыкает пятерку лидеров родственный «Лексусу» японский кроссовер Toyota C-HR с результатом 72,3%.
Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р), KIA Picanto (от 489 900 Р), Land Rover Range Rover Evoque (от 3 140 000 Р), Lexus UX (от 2 316 000 Р), Toyota C-HR (от 1 299 000 Р)
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