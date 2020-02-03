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3 февраля 2020, 00:40

«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti

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Фото: Autoreview.ru
Сегодня мы продолжим начатый несколько дней назад рассказ о тех новинках российского авторынка, которые были показаны 15 лет назад в рамках московского «Мотор-шоу».
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Семья из Нижнего Новгорода

ГАЗовская экспозиция оказалась, пожалуй, ничуть не меньше ВАЗовской. Нижегородцы показали не только свои коммерческие, модели, но также легковые, включая внедорожники. «Звездным» было «выступление» SUV по имени ГАЗ-31061 (4x4). 5-местный вседорожник полной массой 2,8 тонны имел длину 4,6 метра и величину дорожного просвета 21 см.

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Под капотом скрывался турбодизель ГАЗ-5602 с охладителем надувочного воздуха объемом 2134 куб.см. Мотор выдавал крутящий момент 270 Нм при 2000 об/мин и обеспечивал полноприводному автомобилю максимальную скорость 140 км/ч. Движку «аккомпанировала» 5-ступенчатая «механика». В техническом арсенале автомобиля  - ГУР, складывающаяся спинка заднего дивана, электростеклоподъемники «по кругу», наружные зеркала с электроприводом и подогревом, центральная блокировка дверей. За «5602-й» газовцы запросили 14 000 долларов, вот только серийная перспектива вседорожника так и не тронулась с места.

Новая «Волга» ГАЗ-31105 приехала на автошоу с новой решеткой радиатора и обновленной панелью приборов. В списке доступного оборудования числились относительно неплохой по оформлению интерьер Herman Ravema, климатическая система, наружные «лопухи» со встроенными «поворотниками», легкосплавные диски колес, рулевая колонка с регулировкой по длине и углу. «Музыки» почему-то не оказалось – лишь аудиоподготовка.

В качестве «пламенного сердца» ГАЗ-31105 был использован 2,4-литровый (DOHC) мотор Chrysler с распределенным впрыском топлива. Максимальные 137 л.с. достигались при 5600 об/мин, крутящий момент – 210 Нм при 4500 об/мин. Двигатель употреблял «92-й» бензин и разгонял 1,4-тонный седан до 178 км/ч. На достижение нормативных 100 км/ч «волжанке» требовалось более 11 секунд, при этом «аппетит» составляя, в среднем, 13,7 литра. 

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

ГАЗ 31105
От 2.3 л, 131/5200 л.с
«Газель-Кабриолет» с заводским индексом ГАЗ-2705 и 2,9-метровой колесной базой не могла похвастаться всеми ведущими колесами, зато легко могла бы взять на борт 9 седоков, включая водителя. С такой «нагрузкой» передвигаться «открывашке» было непросто -  максимальная скорость не превышала 115 км/ч. Да оно и понятно, ведь конструктивные особенности мотора ЗМЗ-4063.10 оказались недостаточными. Ну, куда скромным 98 «кобылкам» (при 4500 об/мин) увезти 3,5 тонны массы «железа» плюс человеческую плоть. Зато ГАЗ показал, что на тот момент еще чего-то желает, к чему-то стремится…    

«Соболь» ГАЗ-27527 в цветовом оформлении «Лас Вегас» получил от своих создаталей в лице нижегородской фирмы «Нехтехнопласт» наименование «Консул» - возможно. Из-за своего салона «многоцелевого назначения». Звучало громко, но де-факто внутри предлагались 2 раскладывающихся дивана, раскладной столик, полки-антресоли и аудио- видеооборудование. Плюс к этому усиленная вибро- и шумоизоляция, тонированные стекла, «кенгуринг», сигнализация.

Great Wall Deer
От 2.2 л
Новый от 200 000 до 318 000 Р
Среди особенностей «Консула» - оригинальный буфер с облицовкой радиатора. Особенно разработчики подчеркнули материал, из которого он (буфер) изготовлен. Это полипропилен 01030 – прочный и морозоустойчивый. Понятно, что материал, видимо, действительно неплохо себя вел в условиях российского Севера, но, пожалуй, лишь во время пилотных испытаний, ибо даже в мелкую серию этот «Соболь» с 2,3-литровым двигателем ЗМЗ-403.10 так и не пошел.

Зарубежная солянка

«Китайцев» на выставке было много, вот только львиная их часть – фирмы-производители запасных частей. Из непосредственно автопроизводителей был лишь Great Wall. Стенд компании оказался скромным, можно сказать, «пробным». Наибольший интерес представляла «невидаль»-модель Deer G3, причем на нее китайцы легко предоставляли скидку в размере 2000 долларов.

«Корейцы» к 2005 году уже не казались чем-то темным и непонятным, как в 90-х. Более того, тот же Hyundai, например, по итогам года, показал лучший результат среди всех «иномарок» - 85 408 ед. Ближайший конкурент в лице Chevrolet продал в 2005-м на двадцать тысяч меньше - 66 531 автомобилей. У Kia дела шли куда как скромнее – всего 24,5 тыс. ед. Но обе корейские компании присутствовали на «Мотор-шоу».

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Мотор шоу 2005 ГАЗ Консул Great Wall концепт Yeti
Kia показала Sportage II, Rio II, а также Sorento и Carens. То есть скромно и непритязательно. А вот у Hyundai экспозиция оказалась в разы обширнее – и по площади, и по модельному ряду. На главном подиуме блистал 4,8-метровый седан NF (Sonata VI) с 2,4-литровым 161-сильным (при 5800 об/мин) двигателем под капотом. Этот автомобиль обладал тягой 219 Нм при 4250 об/мин и при необходимости мог ехать 202 км/ч. Менее, чем за полгода продаж NF разошелся по стране тиражом 547 ед.

Suzuki Grand Vitara
От 1.6 л, 106 л.с
Ребята из Suzuki праздновали в Москве премьеру нового «паркетника» Grand Vitara и обновленного хэтчбека Swift. «Гранд Витара», как многие из нас хорошо помнят, в те годы шла «на ура» - в обозреваемом нами 2005-м россияне сообща приобрели 5 350 кроссоверов. А вот у «стрижа» дела шли неважно – всего 211 машин и, как следствие, отставка с нашего рынка.

Зато мы впервые познакомились с Skoda Yeti. Концепт этого кроссовера был презентован в Женеве-2005. Россиянам тогда сообщалось, что автомобиль» продолжает оригинальные традиции Roomster, но в более функциональном сверхкомпактном SUV-исполнении».  Напомним, что в российской продаже Yeti появился лишь в 2011-м, тогда было продано чуть больше 8 000 ед. 

Из других моделей Skoda, показанных в Москве, отметим универсал на базе Octavia, и Fabia RS, оснащенную 1,9-литровым турбодизелем, спортивной подвеской, «16-ми» колесами и дизайнерским спорт-пакетом (бамперы и спойлеры).


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MichaMeL
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«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Семья из Нижнего Новгорода ГАЗовская экспозиция оказалась, пожалуй, ничуть не меньше ВАЗовской. Нижегородцы показали не только свои коммерческие, модели, но также легковые, включая внедорожники. «Звездным» было «выступление» SUV по имени ГАЗ-31061 (4x4). 5-местный вседорожник полной массой 2,8 тонны имел длину 4,6 метра и величину дорожного просвета 21 см. {{material_128712}} Под капотом скрывался турбодизель ГАЗ-5602 с охладителем надувочного воздуха объемом 2134 куб.см. Мотор выдавал крутящий момент 270 Нм при 2000 об/мин и обеспечивал полноприводному автомобилю максимальную скорость 140 км/ч. Движку «аккомпанировала» 5-ступенчатая «механика». В техническом арсенале автомобиля  - ГУР, складывающаяся спинка заднего дивана, электростеклоподъемники «по кругу», наружные зеркала с электроприводом и подогревом, центральная блокировка дверей. За «5602-й» газовцы запросили 14 000 долларов, вот только серийная перспектива вседорожника так и не тронулась с места. Новая «Волга» ГАЗ-31105 приехала на автошоу с новой решеткой радиатора и обновленной панелью приборов. В списке доступного оборудования числились относительно неплохой по оформлению интерьер Herman Ravema, климатическая система, наружные «лопухи» со встроенными «поворотниками», легкосплавные диски колес, рулевая колонка с регулировкой по длине и углу. «Музыки» почему-то не оказалось – лишь аудиоподготовка. В качестве «пламенного сердца» ГАЗ-31105 был использован 2,4-литровый (DOHC) мотор Chrysler с распределенным впрыском топлива. Максимальные 137 л.с. достигались при 5600 об/мин, крутящий момент – 210 Нм при 4500 об/мин. Двигатель употреблял «92-й» бензин и разгонял 1,4-тонный седан до 178 км/ч. На достижение нормативных 100 км/ч «волжанке» требовалось более 11 секунд, при этом «аппетит» составляя, в среднем, 13,7 литра.  {{gallery_1916}} {{model_v2_no_show_1487}} «Газель-Кабриолет» с заводским индексом ГАЗ-2705 и 2,9-метровой колесной базой не могла похвастаться всеми ведущими колесами, зато легко могла бы взять на борт 9 седоков, включая водителя. С такой «нагрузкой» передвигаться «открывашке» было непросто -  максимальная скорость не превышала 115 км/ч. Да оно и понятно, ведь конструктивные особенности мотора ЗМЗ-4063.10 оказались недостаточными. Ну, куда скромным 98 «кобылкам» (при 4500 об/мин) увезти 3,5 тонны массы «железа» плюс человеческую плоть. Зато ГАЗ показал, что на тот момент еще чего-то желает, к чему-то стремится…     «Соболь» ГАЗ-27527 в цветовом оформлении «Лас Вегас» получил от своих создаталей в лице нижегородской фирмы «Нехтехнопласт» наименование «Консул» - возможно. Из-за своего салона «многоцелевого назначения». Звучало громко, но де-факто внутри предлагались 2 раскладывающихся дивана, раскладной столик, полки-антресоли и аудио- видеооборудование. Плюс к этому усиленная вибро- и шумоизоляция, тонированные стекла, «кенгуринг», сигнализация. {{model_v2_no_show_1596}} Среди особенностей «Консула» - оригинальный буфер с облицовкой радиатора. Особенно разработчики подчеркнули материал, из которого он (буфер) изготовлен. Это полипропилен 01030 – прочный и морозоустойчивый. Понятно, что материал, видимо, действительно неплохо себя вел в условиях российского Севера, но, пожалуй, лишь во время пилотных испытаний, ибо даже в мелкую серию этот «Соболь» с 2,3-литровым двигателем ЗМЗ-403.10 так и не пошел. Зарубежная солянка«Китайцев» на выставке было много, вот только львиная их часть – фирмы-производители запасных частей. Из непосредственно автопроизводителей был лишь Great Wall. Стенд компании оказался скромным, можно сказать, «пробным». Наибольший интерес представляла «невидаль»-модель Deer G3, причем на нее китайцы легко предоставляли скидку в размере 2000 долларов.«Корейцы» к 2005 году уже не казались чем-то темным и непонятным, как в 90-х. Более того, тот же Hyundai, например, по итогам года, показал лучший результат среди всех «иномарок» - 85 408 ед. Ближайший конкурент в лице Chevrolet продал в 2005-м на двадцать тысяч меньше - 66 531 автомобилей. У Kia дела шли куда как скромнее – всего 24,5 тыс. ед. Но обе корейские компании присутствовали на «Мотор-шоу».{{gallery_1917}} Kia показала Sportage II, Rio II, а также Sorento и Carens. То есть скромно и непритязательно. А вот у Hyundai экспозиция оказалась в разы обширнее – и по площади, и по модельному ряду. На главном подиуме блистал 4,8-метровый седан NF (Sonata VI) с 2,4-литровым 161-сильным (при 5800 об/мин) двигателем под капотом. Этот автомобиль обладал тягой 219 Нм при 4250 об/мин и при необходимости мог ехать 202 км/ч. Менее, чем за полгода продаж NF разошелся по стране тиражом 547 ед. {{model_v2_no_show_1937}} Ребята из Suzuki праздновали в Москве премьеру нового «паркетника» Grand Vitara и обновленного хэтчбека Swift. «Гранд Витара», как многие из нас хорошо помнят, в те годы шла «на ура» - в обозреваемом нами 2005-м россияне сообща приобрели 5 350 кроссоверов. А вот у «стрижа» дела шли неважно – всего 211 машин и, как следствие, отставка с нашего рынка.Зато мы впервые познакомились с Skoda Yeti. Концепт этого кроссовера был презентован в Женеве-2005. Россиянам тогда сообщалось, что автомобиль» продолжает оригинальные традиции Roomster, но в более функциональном сверхкомпактном SUV-исполнении».  Напомним, что в российской продаже Yeti появился лишь в 2011-м, тогда было продано чуть больше 8 000 ед.  Из других моделей Skoda, показанных в Москве, отметим универсал на базе Octavia, и Fabia RS, оснащенную 1,9-литровым турбодизелем, спортивной подвеской, «16-ми» колесами и дизайнерским спорт-пакетом (бамперы и спойлеры).
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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