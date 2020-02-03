«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
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Фото из открытых источников
Семья из Нижнего Новгорода
ГАЗовская экспозиция оказалась, пожалуй, ничуть не меньше ВАЗовской. Нижегородцы показали не только свои коммерческие, модели, но также легковые, включая внедорожники. «Звездным» было «выступление» SUV по имени ГАЗ-31061 (4x4). 5-местный вседорожник полной массой 2,8 тонны имел длину 4,6 метра и величину дорожного просвета 21 см.
Новая «Волга» ГАЗ-31105 приехала на автошоу с новой решеткой радиатора и обновленной панелью приборов. В списке доступного оборудования числились относительно неплохой по оформлению интерьер Herman Ravema, климатическая система, наружные «лопухи» со встроенными «поворотниками», легкосплавные диски колес, рулевая колонка с регулировкой по длине и углу. «Музыки» почему-то не оказалось – лишь аудиоподготовка.
В качестве «пламенного сердца» ГАЗ-31105 был использован 2,4-литровый (DOHC) мотор Chrysler с распределенным впрыском топлива. Максимальные 137 л.с. достигались при 5600 об/мин, крутящий момент – 210 Нм при 4500 об/мин. Двигатель употреблял «92-й» бензин и разгонял 1,4-тонный седан до 178 км/ч. На достижение нормативных 100 км/ч «волжанке» требовалось более 11 секунд, при этом «аппетит» составляя, в среднем, 13,7 литра.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
«Соболь» ГАЗ-27527 в цветовом оформлении «Лас Вегас» получил от своих создаталей в лице нижегородской фирмы «Нехтехнопласт» наименование «Консул» - возможно. Из-за своего салона «многоцелевого назначения». Звучало громко, но де-факто внутри предлагались 2 раскладывающихся дивана, раскладной столик, полки-антресоли и аудио- видеооборудование. Плюс к этому усиленная вибро- и шумоизоляция, тонированные стекла, «кенгуринг», сигнализация.
Зарубежная солянка
«Китайцев» на выставке было много, вот только львиная их часть – фирмы-производители запасных частей. Из непосредственно автопроизводителей был лишь Great Wall. Стенд компании оказался скромным, можно сказать, «пробным». Наибольший интерес представляла «невидаль»-модель Deer G3, причем на нее китайцы легко предоставляли скидку в размере 2000 долларов.
«Корейцы» к 2005 году уже не казались чем-то темным и непонятным, как в 90-х. Более того, тот же Hyundai, например, по итогам года, показал лучший результат среди всех «иномарок» - 85 408 ед. Ближайший конкурент в лице Chevrolet продал в 2005-м на двадцать тысяч меньше - 66 531 автомобилей. У Kia дела шли куда как скромнее – всего 24,5 тыс. ед. Но обе корейские компании присутствовали на «Мотор-шоу».
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Зато мы впервые познакомились с Skoda Yeti. Концепт этого кроссовера был презентован в Женеве-2005. Россиянам тогда сообщалось, что автомобиль» продолжает оригинальные традиции Roomster, но в более функциональном сверхкомпактном SUV-исполнении». Напомним, что в российской продаже Yeti появился лишь в 2011-м, тогда было продано чуть больше 8 000 ед.
Из других моделей Skoda, показанных в Москве, отметим универсал на базе Octavia, и Fabia RS, оснащенную 1,9-литровым турбодизелем, спортивной подвеской, «16-ми» колесами и дизайнерским спорт-пакетом (бамперы и спойлеры).
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