Появилось видео ДТП: в Петербурге внедорожник влетел в остановку с людьми
Люди, ждавшие автобус на остановке, кинулись врассыпную. Увернуться от неуправляемого пикапа удалось не всем. 20-летнюю девушку с серьезными травмами отправили в больницу. В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего.
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11.07.2022, 11:41
Great Wall планирует порадовать россиян новыми рамными внедорожниками. У них грозное имя - Tank
Рамные внедорожники Tank производства китайского автогиганта Great Wall будут доступны потребителям в России. С таким заявлением на презентации бренда Tank в Эр-Рияде выступил генеральный директор ближневосточного отделения компании Сюй Хуаньчжи.Читать далее
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03.02.2020, 00:40
«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Сегодня мы продолжим начатый несколько дней назад рассказ о тех новинках российского авторынка, которые были показаны 15 лет назад в рамках московского «Мотор-шоу».Читать далее
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15.12.2023, 08:42
Кто-то готов заплатить 600 млн рублей за красивый номер
В некоторых странах красивый автомобильный номер может стать неплохой инвестицией. Цены редких регистрационных табличек достигают миллионов долларов. Красивый номер, состоящий всего из трех букв, готовится установить новый рекорд.Читать далее
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15.12.2023, 07:51
Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете
Компания Bentley Bentayga анонсировала новинку под названием Black Edition. Можно было подумать, что особую черную версию подготовили для кроссовера Bentayga или стильного кабриолета Continental GT, но это нечто совсем иное и не предназначено для продажи.Читать далее
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15.12.2023, 07:27
На Сахалине врачи скорой помощи приняли роды во время ДТП
Врачам скорой помощи нередко приходится работать в самых экстремальных условиях. В Южно-Сахалинске бригада везла пациентку в перинатальный центр и попала в аварию. В этот момент у женщины начались роды.Читать далее
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15.12.2023, 07:06
Метель и массовая авария полностью парализовали движение по М-4 «Дон» (видео)
В ночь на пятницу, 15 декабря, гигантская пробка растянулась на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Из-за массового ДТП машины остановились. Их заметает снегом.Читать далее
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14.12.2023, 17:41
Суд лишил прав водителя всего за одну букву в госномере
В августе 2023 года в городе Набережные Челны сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, номера которого показались им подозрительными. И не зря. Водитель решил пойти на маленькую хитрость, а в результате лишился прав на 8 месяцев.Читать далее
-
11.07.2022, 11:41
Great Wall планирует порадовать россиян новыми рамными внедорожниками. У них грозное имя - Tank
Рамные внедорожники Tank производства китайского автогиганта Great Wall будут доступны потребителям в России. С таким заявлением на презентации бренда Tank в Эр-Рияде выступил генеральный директор ближневосточного отделения компании Сюй Хуаньчжи.Читать далее
-
03.02.2020, 00:40
«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Сегодня мы продолжим начатый несколько дней назад рассказ о тех новинках российского авторынка, которые были показаны 15 лет назад в рамках московского «Мотор-шоу».Читать далее
-
15.12.2023, 08:42
Кто-то готов заплатить 600 млн рублей за красивый номер
В некоторых странах красивый автомобильный номер может стать неплохой инвестицией. Цены редких регистрационных табличек достигают миллионов долларов. Красивый номер, состоящий всего из трех букв, готовится установить новый рекорд.Читать далее
-
15.12.2023, 07:51
Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете
Компания Bentley Bentayga анонсировала новинку под названием Black Edition. Можно было подумать, что особую черную версию подготовили для кроссовера Bentayga или стильного кабриолета Continental GT, но это нечто совсем иное и не предназначено для продажи.Читать далее
-
15.12.2023, 07:27
На Сахалине врачи скорой помощи приняли роды во время ДТП
Врачам скорой помощи нередко приходится работать в самых экстремальных условиях. В Южно-Сахалинске бригада везла пациентку в перинатальный центр и попала в аварию. В этот момент у женщины начались роды.Читать далее
-
15.12.2023, 07:06
Метель и массовая авария полностью парализовали движение по М-4 «Дон» (видео)
В ночь на пятницу, 15 декабря, гигантская пробка растянулась на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Из-за массового ДТП машины остановились. Их заметает снегом.Читать далее
-
14.12.2023, 17:41
Суд лишил прав водителя всего за одну букву в госномере
В августе 2023 года в городе Набережные Челны сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, номера которого показались им подозрительными. И не зря. Водитель решил пойти на маленькую хитрость, а в результате лишился прав на 8 месяцев.Читать далее
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