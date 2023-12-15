Появилось видео ДТП: в Петербурге внедорожник влетел в остановку с людьми

15.12.2023, 07:51

Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете

Компания Bentley Bentayga анонсировала новинку под названием Black Edition. Можно было подумать, что особую черную версию подготовили для кроссовера Bentayga или стильного кабриолета Continental GT, но это нечто совсем иное и не предназначено для продажи.Читать далее