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24 января 2020, 12:44

«Мотор-шоу-2005»: что нам показывали 15 лет назад

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Фото: Autoopt.ru
Сегодня мы с вами отдадим дань музе истории Клио и вспомним, что интересного было показано на Московском «Мотор-шоу-2005». Кто-то почувствует себя на 15 лет моложе, другие, возможно, восполнят пробел в своем увлечении автомобилями. И тем, и другим, уверены, будет интересно.

Первым делом следует заметить, что российский рынок новых автомобилей за 2005 год вырос на четверть и лишь чуть-чуть недотянул до отметки 1,5 млн ед. Год выдался богатым на автомобильные события. Так, например, был принят Технический регламент о переходе на экостандарт Euro 2, «созрела» долгожданная на тот момент вазовская «Калина», сменилось руководство «АвтоВАЗа», вступили в силу льготы на автокомпоненты для сборочных предприятий, ушла в историю марка «Иж», Toyota приступила к строительству завода в Шушарах, в Москве стартовал выпуск Renault Logan, в Ижевске — Kia Spectra, в Набережных Челнах — SsangYong Rexton, а в Нижнем Новгороде — Mahindra Marshal…

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Если в 2004-м в стране было реализовано 810 тыс. отечественных машин и 400 тыс. импортированных или собранных в России иномарок (включая Chevrolet Niva), то в 2005-м соотношение оказалось иное: 840 тыс. российских машин и 600 тыс. иномарок. Получается, продажи «наших» автомобилей увеличились на 3,7%,  иностранных — на все 50%. Средняя стоимость приобретаемого в России нового автомобиля, по оценке Price Waterhouse Coopers, увеличилась за 3 последних года с 7 600 до 12 000 долларов.

Грузовики и автобусы

Чем же запомнилась та выставка? Прежде всего, обилием «наших», в том числе грузовых. Посетителям продемонстрировали всю тогдашнюю мощь отечественного автопрома. Вот лишь некоторые герои.

*** 24,5-тонный седельный тягач «Урал-6464» колесной базой 6x4 - предназначен для буксирования полуприцепов при температуре воздуха от -45 до +40 град. Допустимая полная масса полуприцепа – 35 тонн. Снаряженная масса грузовика – 9 350 кг. Двигатель – турбодизельный ЯМЗ-7511/DCI11/Caterpillar C15/Cummins (400-500 л.с.). Коробка – 9-ступенчатая. Объем топливного бака – 650 литров. В кабине – жидкокристаллический TV и большой люк. До выставки грузовик прошел стадию полугодовых испытаний, к тому моменту существовал в единственном экземпляре, доехал до Москвы самостоятельно.

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
*** Бескапотный самосвал «Урал-6563» колесной формулой 8x4. Снаряженная масса – 15,8 тонны, полная масса – 41 тонна. Масса перевозимого груза – 25 тонн. Силовой агрегат – турбированный 8-цилиндровый дизель ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Коробка – механическая 9-ступенчатая ЯМЗ-239. Топливный бак – 335 л. Кабина - двухместная со спальниками. Отличительной особенностью автомобиля является передняя подвеска разнесённого типа на полуэллиптических рессорах и с гидравлическими амортизаторами, которая ранее была применена на «Уралах» 8x8. Конвейерная сборка грузовика началась лишь в октябре 2007 года.

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*** Бортовой грузовик «Бычок» ЗиЛ-5301 ВЕ (4x2). Колесная база – 3650 мм, допустимая полная масса – 6950 кг, масса перевозимого груза – 3 тонны. Двигатель – дизельный ММЗ-Д-245.9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, 136 л.с. при 2400 об/мин. На выставке было заявлено, что на конвейер данный автомобиль встанет не скоро. Дела у ЗиЛ в 2005-м неважные, притом что, начиная с 2002-го, ежегодно констатировался рост продаж на 11-12%. Продукцию предприятия покупали преимущественно регионы и немного Москва.

*** Автопоезд МАЗ 643008 полной массой 65 тонн. Снаряженная масса автомобиля – 10 250 кг, полуприцепа – 12 тонн. Грузоподъемность автопоезда – 42 600 кг. Максимальная скорость – 90 км/ч. Силовой агрегат – ЯМЗ-7511 или MAN D2866 LF25 (400 и 410 л.с. соответственно). Коробка – 9-ступенчатая ЯМЗ. Топливный бак – 300 литров. Объем платформы полуприцепа – 28,8 куб. м. Дополнительной оборудование – независимый подогреватель, система антипробуксовывания.

*** ПАЗ-City – низкопольный автобус категории N2 класс 1. Создан на шасси VW T5. Полная масса – 4950 кг. Двигатель – 5-цилиндровый 2,5-литровый турбодизель TDI-PD (Euro 3). Тормоза – дисковые «по кругу», в подвеске использованы стойки McPherson, укороченные пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости.

«АвтоВАЗ»

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

ВАЗ (Lada) Kalina
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 460 600 до 599 800 Р
Самый крупный стенд – у «АвтоВАЗа». На подиуме – универсал Lada Kalina. Рядом Lada Priora в кузовных версиях «хэтчбек» и «седан». Заявлено, что Priora - «самый престижный автомобиль будущего модельного ряда «АвтоВАЗа», который превосходит другие «Лады» по всем параметрам: габаритам, богатству оснащения, солидному внешнему виду. Представленные на выставке седан и хэтчбек оснащены 16-клапанными двигателями объемом 1,6 литра с современной ЭСУД, которые выполняют нормы токсичности Euro 3. В базовую комплектацию входит усилитель руля. Заявлено о старте производства в следующем, 2006 году.

*** Хэтчбек Lada Kalina Sport: снаряженная масса – 900 кг, шины – R14. Двигатель – 4-цилиндровый, 16-клапанный объемом 1,4 литра (83 кВт при 7200 об/мин); максимальный крутящий момент – 140 Нм при 5100 об/мин. Максимальная скорость – 200 км/ч, разгон до «сотни» - 8 секунд.

ВАЗ (Lada) Приора
От 1.6 л, 106 л.с
*** Lada Super 2000 Rally (21126-07) – автомобиль подготовлен по международным техническим требованиям Группы N для участия в чемпионате Европы и мира по ралли. Испытанием модели (в том числе в Германии) занимался вазовский гонщик А. Никоненко. Двигатель – 2-литровый 260-сильный (при 8300 об/мин) марки Opel. Крутящий момент – 252 Нм при 7200 об/мин. Трансмиссия – 4x4 с тремя самоблокирующимися дифференциалами. Коробка передач – 6-ступенчатая. Подвеска - независимая «по кругу».

UAZ

*** 8-местный Minivan (УАЗ-3165М) длиной 4,9 метра. Снаряженная масса – 2250 кг, полная масса – 3100 кг. Грузоподъемность – 850 кг. Двигатель – 2,7-литровый 128-сильный бензиновый ЗМЗ-409.10 с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском. Крутящий момент – 217 Нм при 2500 об/мин. Максимальная скорость – 160 км/ч. Расход топлива – 10 л/100 км при 90 км/ч. Автомобиль построен в единственном экземпляре специально для выставки в Москве. Стоимость – около 15 000 долларов.

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото из открытых источников

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад

Фото: Autoopt.tu

Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
Мотор шоу 2005 что нам показывали 15 лет назад
*** UAZ Combi (29092М). Снаряженная масса – 2300 кг, полная масса – 3300 кг, грузоподъемность – 1 тонна. Силовой агрегат – ЗМЗ-409.10 объемом 2,7 литра мощностью 128 л.с.. Максимальная скорость – 140 км/ч. Расход бензина при 90 км/ч – порядка 11 литров. Автомобиль получил Гран-при журнала «Комтранс» в номинации «Лучший фургон». Ульяновцы заявили, что узлы и агрегаты Combi унифицированы с «Патриотом», а выпускаться он будет в 3 версиях: грузовой, пассажирской и санитарной. Как видим, слова разошлись с делом...

Продолжение следует…


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«Мотор-шоу-2005»: что нам показывали 15 лет назад
Первым делом следует заметить, что российский рынок новых автомобилей за 2005 год вырос на четверть и лишь чуть-чуть недотянул до отметки 1,5 млн ед. Год выдался богатым на автомобильные события. Так, например, был принят Технический регламент о переходе на экостандарт Euro 2, «созрела» долгожданная на тот момент вазовская «Калина», сменилось руководство «АвтоВАЗа», вступили в силу льготы на автокомпоненты для сборочных предприятий, ушла в историю марка «Иж», Toyota приступила к строительству завода в Шушарах, в Москве стартовал выпуск Renault Logan, в Ижевске — Kia Spectra, в Набережных Челнах — SsangYong Rexton, а в Нижнем Новгороде — Mahindra Marshal…{{material_128625}} Если в 2004-м в стране было реализовано 810 тыс. отечественных машин и 400 тыс. импортированных или собранных в России иномарок (включая Chevrolet Niva), то в 2005-м соотношение оказалось иное: 840 тыс. российских машин и 600 тыс. иномарок. Получается, продажи «наших» автомобилей увеличились на 3,7%,  иностранных — на все 50%. Средняя стоимость приобретаемого в России нового автомобиля, по оценке Price Waterhouse Coopers, увеличилась за 3 последних года с 7 600 до 12 000 долларов.Грузовики и автобусыЧем же запомнилась та выставка? Прежде всего, обилием «наших», в том числе грузовых. Посетителям продемонстрировали всю тогдашнюю мощь отечественного автопрома. Вот лишь некоторые герои. *** 24,5-тонный седельный тягач «Урал-6464» колесной базой 6x4 - предназначен для буксирования полуприцепов при температуре воздуха от -45 до +40 град. Допустимая полная масса полуприцепа – 35 тонн. Снаряженная масса грузовика – 9 350 кг. Двигатель – турбодизельный ЯМЗ-7511/DCI11/Caterpillar C15/Cummins (400-500 л.с.). Коробка – 9-ступенчатая. Объем топливного бака – 650 литров. В кабине – жидкокристаллический TV и большой люк. До выставки грузовик прошел стадию полугодовых испытаний, к тому моменту существовал в единственном экземпляре, доехал до Москвы самостоятельно. {{gallery_1906}} *** Бескапотный самосвал «Урал-6563» колесной формулой 8x4. Снаряженная масса – 15,8 тонны, полная масса – 41 тонна. Масса перевозимого груза – 25 тонн. Силовой агрегат – турбированный 8-цилиндровый дизель ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Коробка – механическая 9-ступенчатая ЯМЗ-239. Топливный бак – 335 л. Кабина - двухместная со спальниками. Отличительной особенностью автомобиля является передняя подвеска разнесённого типа на полуэллиптических рессорах и с гидравлическими амортизаторами, которая ранее была применена на «Уралах» 8x8. Конвейерная сборка грузовика началась лишь в октябре 2007 года.{{material_125217}} *** Бортовой грузовик «Бычок» ЗиЛ-5301 ВЕ (4x2). Колесная база – 3650 мм, допустимая полная масса – 6950 кг, масса перевозимого груза – 3 тонны. Двигатель – дизельный ММЗ-Д-245.9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, 136 л.с. при 2400 об/мин. На выставке было заявлено, что на конвейер данный автомобиль встанет не скоро. Дела у ЗиЛ в 2005-м неважные, притом что, начиная с 2002-го, ежегодно констатировался рост продаж на 11-12%. Продукцию предприятия покупали преимущественно регионы и немного Москва. *** Автопоезд МАЗ 643008 полной массой 65 тонн. Снаряженная масса автомобиля – 10 250 кг, полуприцепа – 12 тонн. Грузоподъемность автопоезда – 42 600 кг. Максимальная скорость – 90 км/ч. Силовой агрегат – ЯМЗ-7511 или MAN D2866 LF25 (400 и 410 л.с. соответственно). Коробка – 9-ступенчатая ЯМЗ. Топливный бак – 300 литров. Объем платформы полуприцепа – 28,8 куб. м. Дополнительной оборудование – независимый подогреватель, система антипробуксовывания. *** ПАЗ-City – низкопольный автобус категории N2 класс 1. Создан на шасси VW T5. Полная масса – 4950 кг. Двигатель – 5-цилиндровый 2,5-литровый турбодизель TDI-PD (Euro 3). Тормоза – дисковые «по кругу», в подвеске использованы стойки McPherson, укороченные пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости. «АвтоВАЗ»{{gallery_1907}} {{model_v2_no_show_1455}} Самый крупный стенд – у «АвтоВАЗа». На подиуме – универсал Lada Kalina. Рядом Lada Priora в кузовных версиях «хэтчбек» и «седан». Заявлено, что Priora - «самый престижный автомобиль будущего модельного ряда «АвтоВАЗа», который превосходит другие «Лады» по всем параметрам: габаритам, богатству оснащения, солидному внешнему виду. Представленные на выставке седан и хэтчбек оснащены 16-клапанными двигателями объемом 1,6 литра с современной ЭСУД, которые выполняют нормы токсичности Euro 3. В базовую комплектацию входит усилитель руля. Заявлено о старте производства в следующем, 2006 году. *** Хэтчбек Lada Kalina Sport: снаряженная масса – 900 кг, шины – R14. Двигатель – 4-цилиндровый, 16-клапанный объемом 1,4 литра (83 кВт при 7200 об/мин); максимальный крутящий момент – 140 Нм при 5100 об/мин. Максимальная скорость – 200 км/ч, разгон до «сотни» - 8 секунд. {{model_v2_no_show_1697}} *** Lada Super 2000 Rally (21126-07) – автомобиль подготовлен по международным техническим требованиям Группы N для участия в чемпионате Европы и мира по ралли. Испытанием модели (в том числе в Германии) занимался вазовский гонщик А. Никоненко. Двигатель – 2-литровый 260-сильный (при 8300 об/мин) марки Opel. Крутящий момент – 252 Нм при 7200 об/мин. Трансмиссия – 4x4 с тремя самоблокирующимися дифференциалами. Коробка передач – 6-ступенчатая. Подвеска - независимая «по кругу».UAZ*** 8-местный Minivan (УАЗ-3165М) длиной 4,9 метра. Снаряженная масса – 2250 кг, полная масса – 3100 кг. Грузоподъемность – 850 кг. Двигатель – 2,7-литровый 128-сильный бензиновый ЗМЗ-409.10 с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском. Крутящий момент – 217 Нм при 2500 об/мин. Максимальная скорость – 160 км/ч. Расход топлива – 10 л/100 км при 90 км/ч. Автомобиль построен в единственном экземпляре специально для выставки в Москве. Стоимость – около 15 000 долларов. {{gallery_1908}} *** UAZ Combi (29092М). Снаряженная масса – 2300 кг, полная масса – 3300 кг, грузоподъемность – 1 тонна. Силовой агрегат – ЗМЗ-409.10 объемом 2,7 литра мощностью 128 л.с.. Максимальная скорость – 140 км/ч. Расход бензина при 90 км/ч – порядка 11 литров. Автомобиль получил Гран-при журнала «Комтранс» в номинации «Лучший фургон». Ульяновцы заявили, что узлы и агрегаты Combi унифицированы с «Патриотом», а выпускаться он будет в 3 версиях: грузовой, пассажирской и санитарной. Как видим, слова разошлись с делом...Продолжение следует…
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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