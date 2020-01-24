«Мотор-шоу-2005»: что нам показывали 15 лет назад
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Первым делом следует заметить, что российский рынок новых автомобилей за 2005 год вырос на четверть и лишь чуть-чуть недотянул до отметки 1,5 млн ед. Год выдался богатым на автомобильные события. Так, например, был принят Технический регламент о переходе на экостандарт Euro 2, «созрела» долгожданная на тот момент вазовская «Калина», сменилось руководство «АвтоВАЗа», вступили в силу льготы на автокомпоненты для сборочных предприятий, ушла в историю марка «Иж», Toyota приступила к строительству завода в Шушарах, в Москве стартовал выпуск Renault Logan, в Ижевске — Kia Spectra, в Набережных Челнах — SsangYong Rexton, а в Нижнем Новгороде — Mahindra Marshal…
Грузовики и автобусы
Чем же запомнилась та выставка? Прежде всего, обилием «наших», в том числе грузовых. Посетителям продемонстрировали всю тогдашнюю мощь отечественного автопрома. Вот лишь некоторые герои.
*** 24,5-тонный седельный тягач «Урал-6464» колесной базой 6x4 - предназначен для буксирования полуприцепов при температуре воздуха от -45 до +40 град. Допустимая полная масса полуприцепа – 35 тонн. Снаряженная масса грузовика – 9 350 кг. Двигатель – турбодизельный ЯМЗ-7511/DCI11/Caterpillar C15/Cummins (400-500 л.с.). Коробка – 9-ступенчатая. Объем топливного бака – 650 литров. В кабине – жидкокристаллический TV и большой люк. До выставки грузовик прошел стадию полугодовых испытаний, к тому моменту существовал в единственном экземпляре, доехал до Москвы самостоятельно.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
*** Автопоезд МАЗ 643008 полной массой 65 тонн. Снаряженная масса автомобиля – 10 250 кг, полуприцепа – 12 тонн. Грузоподъемность автопоезда – 42 600 кг. Максимальная скорость – 90 км/ч. Силовой агрегат – ЯМЗ-7511 или MAN D2866 LF25 (400 и 410 л.с. соответственно). Коробка – 9-ступенчатая ЯМЗ. Топливный бак – 300 литров. Объем платформы полуприцепа – 28,8 куб. м. Дополнительной оборудование – независимый подогреватель, система антипробуксовывания.
*** ПАЗ-City – низкопольный автобус категории N2 класс 1. Создан на шасси VW T5. Полная масса – 4950 кг. Двигатель – 5-цилиндровый 2,5-литровый турбодизель TDI-PD (Euro 3). Тормоза – дисковые «по кругу», в подвеске использованы стойки McPherson, укороченные пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости.
«АвтоВАЗ»
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
*** Хэтчбек Lada Kalina Sport: снаряженная масса – 900 кг, шины – R14. Двигатель – 4-цилиндровый, 16-клапанный объемом 1,4 литра (83 кВт при 7200 об/мин); максимальный крутящий момент – 140 Нм при 5100 об/мин. Максимальная скорость – 200 км/ч, разгон до «сотни» - 8 секунд.
UAZ
*** 8-местный Minivan (УАЗ-3165М) длиной 4,9 метра. Снаряженная масса – 2250 кг, полная масса – 3100 кг. Грузоподъемность – 850 кг. Двигатель – 2,7-литровый 128-сильный бензиновый ЗМЗ-409.10 с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском. Крутящий момент – 217 Нм при 2500 об/мин. Максимальная скорость – 160 км/ч. Расход топлива – 10 л/100 км при 90 км/ч. Автомобиль построен в единственном экземпляре специально для выставки в Москве. Стоимость – около 15 000 долларов.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото: Autoopt.tu
Продолжение следует…
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