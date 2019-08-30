30 августа 2019, 00:01
На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни
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Фото: Kia
Kia объявила о начале в США отзывной кампании, которая затрагивает свыше 30 тысяч больших кроссоверов Telluride, собранных на заводе в Джорджии. Причина – некорректная установка ремней безопасности.
Фото: Kia
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Разница между ремнями заключается в том, что для США обязательно требуется функция автоматической блокировки втягивающего устройства ремня для надежной защиты детей в детских креслах. Для Ближнего Востока такая опция не предусмотрена. Самое неприятное, что точно неизвестно, на каких именно «Теллуридах» смонтировали неправильные ремни. По предварительной оценке автопроизводителя, речь идет только о 300 кроссоверах, но отозвать придется все 30 168 автомобилей.
В ближайшее время всех автовладельцев уведомят о начале сервисной акции и пригласят подъехать в удобный дилерский центр. Неправильные ремни безопасности заменят бесплатно. В противном случае, существует риск травмирования ребенка в ДТП. Напомним, премьера Kia Telluride прошла в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Следовательно проверить придется все выпущенные с этого момента автомобили. После 5 августа, когда вскрылась проблема с ремнями, правильность установки контролируется непосредственно на заводе.
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