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30 августа 2019, 00:01

На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни

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Фото: Kia
Kia объявила о начале в США отзывной кампании, которая затрагивает свыше 30 тысяч больших кроссоверов Telluride, собранных на заводе в Джорджии. Причина – некорректная установка ремней безопасности.
На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни

 

На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни

 

На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни

 

На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни

 

На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни

Фото: Kia

На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни
На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни
На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни
На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни
На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни
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Как сообщается в уведомлении, опубликованном Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) США, отзыву подлежат кроссоверы Kia Telluride, выпущенные на заводе Kia Motor Manufacturing Georgia в период с 9 января по 5 августа 2019 года. Выяснилось, что при сборке на более, чем 30 тысячах вседорожников могли установить неправильные ремни безопасности. Кресла водителя и переднего пассажира, а также сидения второго и третьего рядов в спецификации для рынка США оснастили ремнями безопасности, предназначенными для стран Ближнего Востока.

Разница между ремнями заключается в том, что для США обязательно требуется функция автоматической блокировки втягивающего устройства ремня для надежной защиты детей в детских креслах. Для Ближнего Востока такая опция не предусмотрена. Самое неприятное, что точно неизвестно, на каких именно «Теллуридах» смонтировали неправильные ремни. По предварительной оценке автопроизводителя, речь идет только о 300 кроссоверах, но отозвать придется все 30 168 автомобилей.

В ближайшее время всех автовладельцев уведомят о начале сервисной акции и пригласят подъехать в удобный дилерский центр. Неправильные ремни безопасности заменят бесплатно. В противном случае, существует риск травмирования ребенка в ДТП. Напомним, премьера Kia Telluride прошла в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Следовательно проверить придется все выпущенные с этого момента автомобили. После 5 августа, когда вскрылась проблема с ремнями, правильность установки контролируется непосредственно на заводе.


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быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
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На 30 000 вседорожников Kia Telluride перепутали ремни
{{material_125498}}Как сообщается в уведомлении, опубликованном Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) США, отзыву подлежат кроссоверы Kia Telluride, выпущенные на заводе Kia Motor Manufacturing Georgia в период с 9 января по 5 августа 2019 года. Выяснилось, что при сборке на более, чем 30 тысячах вседорожников могли установить неправильные ремни безопасности. Кресла водителя и переднего пассажира, а также сидения второго и третьего рядов в спецификации для рынка США оснастили ремнями безопасности, предназначенными для стран Ближнего Востока.Разница между ремнями заключается в том, что для США обязательно требуется функция автоматической блокировки втягивающего устройства ремня для надежной защиты детей в детских креслах. Для Ближнего Востока такая опция не предусмотрена. Самое неприятное, что точно неизвестно, на каких именно «Теллуридах» смонтировали неправильные ремни. По предварительной оценке автопроизводителя, речь идет только о 300 кроссоверах, но отозвать придется все 30 168 автомобилей.В ближайшее время всех автовладельцев уведомят о начале сервисной акции и пригласят подъехать в удобный дилерский центр. Неправильные ремни безопасности заменят бесплатно. В противном случае, существует риск травмирования ребенка в ДТП. Напомним, премьера Kia Telluride прошла в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Следовательно проверить придется все выпущенные с этого момента автомобили. После 5 августа, когда вскрылась проблема с ремнями, правильность установки контролируется непосредственно на заводе.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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