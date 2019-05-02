2 мая 2019, 08:38
На «Автоторе» стартовала сборка нового Kia Soul
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На калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка Kia Soul третьего поколения. Первые автомобили появятся в дилерских центрах 3 июня. Стоить новый Soul будет минимум 1 029 900 рублей.
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Российским покупателям предложат выбор из трех моторов и семи комплектаций. Начальная версия подорожала на 23 000 рублей и будет стоить минимум 1 029 900 рублей. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» MPI мощностью 123 л.с, который может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» того же диапазона. Кроме того, в моторную гамму войдет 2,0-литровый атмосферный агрегат (150 л.с.) в сочетании с АКПП-6 и турбомотор 1.6 T-GDI (200 л.с.), работающий с 7-ступенчатым преселективным «роботом».
В список стандартного оснащения уже входят 6 эйрбегов, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, мультируль, датчик света, электропакет боковых зеркал и электростеклоподьемники. Такой Soul стоит минимум 1 029 900 рублей. Покупатели кроссовера в топовой комплектации Premium+ (от 1 649 900 рублей) получат автомобиль с люком, кожаным салоном, 10,25-дюймовым экраном медиасистемы, передними сидениями с электрорегулировкой и вентиляцией, 18-ми «колесами», полностью светодиодной оптикой и набором современных электронных ассистентов.
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