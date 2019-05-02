2 мая 2019, 08:38

На «Автоторе» стартовала сборка нового Kia Soul

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На калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка Kia Soul третьего поколения. Первые автомобили появятся в дилерских центрах 3 июня. Стоить новый Soul будет минимум 1 029 900 рублей.
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
На Автоторе стартовала сборка нового Kia Soul
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Компания Kia представила на автосалоне в Лос-Анджелесе городской кроссовер Soul третьего поколения. Новинка ...
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Публике новый Kia Soul представили в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Компания позиционирует модель с эксцентричным дизайном как кроссовер. Автомобиль третьего поколения получил более агрессивный облик, переехал на новую платформу, прибавил в размерах и обзавелся новыми опциями. Его габаритная длина увеличилась на 55 мм (до 4 195 мм), а размер колесной базы – на 30 мм (до 2 600 мм). 

Российским покупателям предложат выбор из трех моторов и семи комплектаций. Начальная версия подорожала на 23 000 рублей и будет стоить минимум 1 029 900 рублей. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» MPI мощностью 123 л.с, который может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» того же диапазона. Кроме того, в моторную гамму войдет 2,0-литровый атмосферный агрегат (150 л.с.) в сочетании с АКПП-6 и турбомотор 1.6 T-GDI (200 л.с.), работающий с 7-ступенчатым преселективным «роботом».

В список стандартного оснащения уже входят 6 эйрбегов, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, мультируль, датчик света, электропакет боковых зеркал и электростеклоподьемники. Такой Soul стоит минимум 1 029 900 рублей. Покупатели кроссовера в топовой комплектации Premium+ (от 1 649 900 рублей) получат автомобиль с люком, кожаным салоном, 10,25-дюймовым экраном медиасистемы, передними сидениями с электрорегулировкой и вентиляцией, 18-ми «колесами», полностью светодиодной оптикой и набором современных электронных ассистентов.


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На «Автоторе» стартовала сборка нового Kia Soul
{{material_125150}}Публике новый Kia Soul представили в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Компания позиционирует модель с эксцентричным дизайном как кроссовер. Автомобиль третьего поколения получил более агрессивный облик, переехал на новую платформу, прибавил в размерах и обзавелся новыми опциями. Его габаритная длина увеличилась на 55 мм (до 4 195 мм), а размер колесной базы – на 30 мм (до 2 600 мм). Российским покупателям предложат выбор из трех моторов и семи комплектаций. Начальная версия подорожала на 23 000 рублей и будет стоить минимум 1 029 900 рублей. Базовым станет 1,6-литровый «атмосферник» MPI мощностью 123 л.с, который может работать как в паре с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» того же диапазона. Кроме того, в моторную гамму войдет 2,0-литровый атмосферный агрегат (150 л.с.) в сочетании с АКПП-6 и турбомотор 1.6 T-GDI (200 л.с.), работающий с 7-ступенчатым преселективным «роботом».В список стандартного оснащения уже входят 6 эйрбегов, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, мультируль, датчик света, электропакет боковых зеркал и электростеклоподьемники. Такой Soul стоит минимум 1 029 900 рублей. Покупатели кроссовера в топовой комплектации Premium+ (от 1 649 900 рублей) получат автомобиль с люком, кожаным салоном, 10,25-дюймовым экраном медиасистемы, передними сидениями с электрорегулировкой и вентиляцией, 18-ми «колесами», полностью светодиодной оптикой и набором современных электронных ассистентов.
2019-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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