На базе ГАЗ «Садко-NEXT» построили кемпер (цена)
Фото: forward52.ru
Фото: forward52.ru
Фото: forward52.ru
Фото: forward52.ru
Фото: forward52.ru
Кемпер построен на базе стандартного шасси «Садко-Next», кабина может быть как одно- так и двухрядной. Габаритная длина кемпера составляет 7 650 мм, дорожный просвет – 315 мм. Композитный кузов способен выдержать воздействие температур от -50º до +120 градусов по Цельсию. Размеры помещения за кабиной водителя варьируются в зависимости от модификации и могут достигать: 4,5 метра в длину, 2,05 метра в ширину и 1,9 метра в высоту.
В штатное оснащение входят системы автономного энергообеспечения, освещения и вентиляции, есть также возможность подключения к внешней электросети 220V и 380V. Далее – все зависит от потребностей заказчика. Базовый фургон стоит от 5,5 млн рублей, но с дополнительными опциями цена может возрасти до 6,7 млн рублей. Внутри есть спальные места, душевая кабина, туалет, раковина, холодильник, раскладной стол, ящики для хранения, шкафы и даже дровяная печь с трубой, выведенной через крышу. Попасть в жилой модуль можно как из кабины, так и через отдельную дверь снаружи.
Под капотом кемпера работает штатный 4,4-литровый турбодизель (ЯМЗ-53443) мощностью 150 сил (490 Нм). Он сочетается с 5-ступенчатой «механикой», системой полного привода и понижающей передачей. Для сравнения рекомендуемая розничная цена базового бортового «Садко-NEXT» начинается от 3,1 млн рублей.
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