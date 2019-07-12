12 июля 2019, 09:47

На базе Hyundai Sonata построили беспилотник

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Один из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире -Hyundai Mobis — и Яндекс разработали свой первый беспилотник на базе седана Sonata 2020 модельного года. Компании подписали соглашение, в рамках которого будут создавать программно-аппаратный комплекс для машин с автономным управлением.

Hyundai Sonata
Выпускается с 1988 г.
Новый от 1 299 000 до 1 825 000 Р
Отзывов: 6
Автомобиль построен на современной платформе, которая позволила встроить в Sonata систему автономного управления, разработанную Яндексом. Проект стал первым шагом в разработке универсальной платформы для создания беспилотных автомобилей, которую можно будет применять для новых моделей Hyundai и Kia, а также других марок машин.

Сейчас беспилотная «Соната» проходит дорожные испытания на закрытом полигоне, после чего выедет на дороги Москвы. Модель пополнит автономный парк Яндекса, где в настоящий момент числится 50 машин. До конца года компания планирует вдвое увеличить этот показатель.

Что касается новой беспилотной платформы, то в перспективе ее предложат таксопаркам или сервисам каршеринга.


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Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
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Форум Hyundai Matrix
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
Константин
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На базе Hyundai Sonata построили беспилотник
{{model_no_show_547}}Автомобиль построен на современной платформе, которая позволила встроить в Sonata систему автономного управления, разработанную Яндексом. Проект стал первым шагом в разработке универсальной платформы для создания беспилотных автомобилей, которую можно будет применять для новых моделей Hyundai и Kia, а также других марок машин. Сейчас беспилотная «Соната» проходит дорожные испытания на закрытом полигоне, после чего выедет на дороги Москвы. Модель пополнит автономный парк Яндекса, где в настоящий момент числится 50 машин. До конца года компания планирует вдвое увеличить этот показатель.Что касается новой беспилотной платформы, то в перспективе ее предложат таксопаркам или сервисам каршеринга.
2019-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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