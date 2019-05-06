6 мая 2019, 09:43

На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины

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По данным аналитического агентства «Автостат Инфо» продажи подержанных праворульных японских машин упали в начале 2019 года почти вдвое по сравнению с прошлогодними показателями. Эксперты связывают это с введением новой упрощенной схемы растаможки автомобилей без блока ЭРА-ГЛОНАСС.
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
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По данным «Автостат Инфо» в I квартале нынешнего года продажи подержанных автомобилей из Японии снизились в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) сразу на 85% по сравнению с 2018 годом. Существенное падение спроса зафиксировано у всех моделей из первой десятки. Например, с января по март в ДФО было продано 837 экземпляров Toyota Carina или на 76% меньше, чем за первые три месяца 2018 года. У занимающего вторую строчку седана Nissan Sunny снижение продаж составило 81,7% (396 экз.), а продажи Toyota Corolla ушли в минус на 97,3%. Модель заняла третье место с 316 проданными автомобилями. 

Замыкают ТОП-5 «японок» с пробегом в ДФО хэтчбеки Toyota Vitz (274 экз.; – 92%) и Mazda Demio (262 экз.; – 89%). С небольшим отрывом от них идут еще пять моделей: седан Toyota Mark II (253 экз.; – 94%), хэтчбек Nissan March (245 экз.; – 84%), Honda Fit (241 экз.; – 94%), минивен Nissan Serena (203 экз.; – 83%) и седан Toyota Crown (198 экз.; – 88%).

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В январе 2018 года установка системы ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей, как новых, так и ввозимых на территорию России. Особую проблему это нововведение создало для жителей Приморья, традиционно отдающих предпочтение подержанным японским автомобилям. В регионе появился дефицит блоков ЭРА-ГЛОНАСС, а уже установленные устройства работали с перебоями из-за проблем с покрытием сотовой связи и несовместимостью «Эры» с «Системой-112». 

Все это вызвало волну недовольства в ДФО. Власти были вынуждены ввести для региона особый режим растаможки автомобилей. В ноябре 2018 года правительство разрешило жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. В конце года это привело к ажиотажному спросу, но сейчас ситуация нормализовалась. На падение продаж повлиял еще и тот факт, что по новым правилам праворульные машины без ЭРА-ГЛОНАСС можно регистрировать лишь в ДФО. Для перепродажи в другой регион России пресловутый блок все-таки придется установить на автомобиль. Это опять лишние проблемы и деньги. А с 1 июля автовладельцев Дальнего Востока ждут очередные нововведения по сертификации, которые также могут негативно сказаться на продажах праворульных машин.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (3)
LPF06.05.2019 11:17
1
Чем меньше японских машин продадут в Приморье , тем больше жителей покинут ДВ , значит земли достанутся врагам
One07.05.2019 09:18
10000 долларов только одна пошлина. Сама машина только 5 тыщ. стоит. Кто после этого захочет машину купить по цене трёх. Справедливая пошлина 15-20% от стоимости машины.
папуас07.05.2019 23:27
5
А А проводилась ли статистика как введения Эры глонас повлияло на безопасность на дорогах.И сколько раз по ее сигналу выезжали спасатели.
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На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
{{material_125089}}По данным «Автостат Инфо» в I квартале нынешнего года продажи подержанных автомобилей из Японии снизились в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) сразу на 85% по сравнению с 2018 годом. Существенное падение спроса зафиксировано у всех моделей из первой десятки. Например, с января по март в ДФО было продано 837 экземпляров Toyota Carina или на 76% меньше, чем за первые три месяца 2018 года. У занимающего вторую строчку седана Nissan Sunny снижение продаж составило 81,7% (396 экз.), а продажи Toyota Corolla ушли в минус на 97,3%. Модель заняла третье место с 316 проданными автомобилями. Замыкают ТОП-5 «японок» с пробегом в ДФО хэтчбеки Toyota Vitz (274 экз.; – 92%) и Mazda Demio (262 экз.; – 89%). С небольшим отрывом от них идут еще пять моделей: седан Toyota Mark II (253 экз.; – 94%), хэтчбек Nissan March (245 экз.; – 84%), Honda Fit (241 экз.; – 94%), минивен Nissan Serena (203 экз.; – 83%) и седан Toyota Crown (198 экз.; – 88%).{{material_125674}}В январе 2018 года установка системы ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей, как новых, так и ввозимых на территорию России. Особую проблему это нововведение создало для жителей Приморья, традиционно отдающих предпочтение подержанным японским автомобилям. В регионе появился дефицит блоков ЭРА-ГЛОНАСС, а уже установленные устройства работали с перебоями из-за проблем с покрытием сотовой связи и несовместимостью «Эры» с «Системой-112». Все это вызвало волну недовольства в ДФО. Власти были вынуждены ввести для региона особый режим растаможки автомобилей. В ноябре 2018 года правительство разрешило жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. В конце года это привело к ажиотажному спросу, но сейчас ситуация нормализовалась. На падение продаж повлиял еще и тот факт, что по новым правилам праворульные машины без ЭРА-ГЛОНАСС можно регистрировать лишь в ДФО. Для перепродажи в другой регион России пресловутый блок все-таки придется установить на автомобиль. Это опять лишние проблемы и деньги. А с 1 июля автовладельцев Дальнего Востока ждут очередные нововведения по сертификации, которые также могут негативно сказаться на продажах праворульных машин.
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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