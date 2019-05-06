6 мая 2019, 09:43
На Дальнем Востоке упал спрос на праворульные машины
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По данным аналитического агентства «Автостат Инфо» продажи подержанных праворульных японских машин упали в начале 2019 года почти вдвое по сравнению с прошлогодними показателями. Эксперты связывают это с введением новой упрощенной схемы растаможки автомобилей без блока ЭРА-ГЛОНАСС.
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Все это вызвало волну недовольства в ДФО. Власти были вынуждены ввести для региона особый режим растаможки автомобилей. В ноябре 2018 года правительство разрешило жителям Приморья ввозить по одному подержанному праворульному автомобилю в год, не устанавливая на него систему ЭРА-ГЛОНАСС. В конце года это привело к ажиотажному спросу, но сейчас ситуация нормализовалась. На падение продаж повлиял еще и тот факт, что по новым правилам праворульные машины без ЭРА-ГЛОНАСС можно регистрировать лишь в ДФО. Для перепродажи в другой регион России пресловутый блок все-таки придется установить на автомобиль. Это опять лишние проблемы и деньги. А с 1 июля автовладельцев Дальнего Востока ждут очередные нововведения по сертификации, которые также могут негативно сказаться на продажах праворульных машин.
Комментарии
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Комментарии пользователей
LPF06.05.2019 11:17
Чем меньше японских машин продадут в Приморье , тем больше жителей покинут ДВ , значит земли достанутся врагам
One07.05.2019 09:18
10000 долларов только одна пошлина. Сама машина только 5 тыщ. стоит. Кто после этого захочет машину купить по цене трёх. Справедливая пошлина 15-20% от стоимости машины.
папуас07.05.2019 23:27
А А проводилась ли статистика как введения Эры глонас повлияло на безопасность на дорогах.И сколько раз по ее сигналу выезжали спасатели.
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