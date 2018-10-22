22 октября 2018, 11:55
На дороге замечен «заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport
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АвтоВАЗ вывел на дорожные испытания спортивный универсал Lada Vesta SW Sport. Тестовый прототип удалось заснять на одной из заправок Волгоградской области.
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Тестовый универсал, окрашенный в красный металлик «Сердолик», запечатлели на одной из АЗС города Камышин, что в Волгоградской области. Камуфляжная пленка скрывает лишь те части кузова, которые будут оригинальными для Sport-версии: агрессивный обвес и расширенные колесные арки. О «заряженной» природе универсала свидетельствует уменьшенный дорожный просвет и 17-дюймовые колесные диски, как у Vesta Sport.
В техническом плане универсал будет похож на седан. Его оснастят тем же 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с., который будет сочетаться с 5-ступенчатой «механикой». Vesta SW Sport получит спортивную заниженную подвеску и более мощную тормозную систему. В салоне появятся иные сидения с выраженной боковой поддержкой и красные акценты в отделке интерьера.
«Заряженный» универсал Lada Vesta SW Sport представят в 2019 году. До конца нынешнего года должны начаться продажи седана Vesta Sport, но цены пока неизвестны. Ожидается, что за «спортивный» седан попросят не менее 950 000 рублей. Универсал будет стоить минимум на 5 – 10 процентов дороже.
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