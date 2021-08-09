Land Rover получил мотор на альтернативном топливе: дрова вместо бензина
Фото: youtube.com / Drivetribe
В итоге, пересадка парового «сердца» на Land Rover прошла успешно. Единственный нюанс, конструктору пришлось пожертвовать полным приводом и передним дифференциалом. Уникальный автомобиль имеет всего лишь одну педаль – педаль тормоза. Скорость регулируется рычагом на передней панели. Подкидывать топливо в топку водитель может прямо на ходу из расположенного за сидениями ящичка.
Паровой автомобиль полностью сертифицирован и может на законных основаниях ездить по обычным дорогам. С новым мотором он разгоняется до 20 км/ч, предупреждая других участников движения настоящим паровозным гудком.
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