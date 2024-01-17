Назван самый распространенный в России автомобиль
Если говорить о конкретных моделях, то безоговорочное лидерство принадлежит жигулевской классической «семерке», Lada 2107 (1,26 млн экз.). Второе место досталось Kia Rio (1,02 млн экз.), которая на протяжении долгого времени удерживала титул самой продаваемой иномарки в России. Далее в ТОП-5 самых распространенных моделей – исключительно автомобили Lada: Lada 2109 (1,0 млн экз.), Lada 2121 Niva (956,5 тыс. экз.) и Lada 2190 Granta (932,3 тыс. экз.)
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-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
-
23.10.2023, 14:52
5 лучших автомобилей за 100 000 рублей
Казалось бы, располагая бюджетом в 100 000 рублей лучше купить скутер или мотоцикл. Но как выяснили журналисты издания «Южный автомобиль», на вторичном авторынке за эту сумму можно найти интересный вариант.Читать далее
- 1 295 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 2 442 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 1 930 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 1 357 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 620 000 РKIA Rio 2006 в Москве
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- 2 245 000 РKIA Rio 2021 в Москве
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- 1 665 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 610 000 РKIA Rio 2018 в Москве
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