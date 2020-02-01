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1 февраля 2020, 15:22

Названы лучшие машины для начинающих водителей

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Фото: thebalance.com
Каким должен быть первый автомобиль? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Одни уверены, что надо взять подержанную машину, которую не жалко разбить. Другие предпочитают купить новый недорогой автомобиль, не сулящих проблем по технике. В обоих случаях важное значение играют цена, безопасность и легкость в обслуживании.
Названы лучшие машины для начинающих водителей

Фото: Volkswagen

Названы лучшие машины для начинающих водителей

Фото: Kia

Названы лучшие машины для начинающих водителей

Фото: АвтоВАЗ

Названы лучшие машины для начинающих водителей

Фото: Renault

Названы лучшие машины для начинающих водителей

Фото: Toyota

Названы лучшие машины для начинающих водителей
Названы лучшие машины для начинающих водителей
Названы лучшие машины для начинающих водителей
Названы лучшие машины для начинающих водителей
Названы лучшие машины для начинающих водителей
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Журналисты speedme.ru пообщались с представителями дилерских центров и автосервисов и выбрали пять автомобилей, наиболее подходящих для молодых водителей. Первое место отдали седану Volkswagen Polo. Он отличается от конкурентов приличным уровнем комфорта, хорошей управляемостью и умеренным расходом в 6 – 7 литров на 100 км пути. Простая и надежная конструкция не доставит проблем с новым автомобилем. Запчасти всегда в наличии и стоят недорого. На вторичном рынке за 4-летний Volkswagen Polo с пробегом до 100 тыс. км просят порядка 400 тыс. рублей.

Еще один интересный вариант – «кореец» Kia Rio с интересным дизайном, комфортным салоном и проверенными моторами. Дополнительным плюсом станет невысокая стоимость обслуживания по сравнению с другими иномарками. По цене, как новый, так и подержанный Rio обойдется чуть дороже Polo. За хороший экземпляр 2016 года выпуска с разумным пробегом придется выложить около 450 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Granta, основным достоинством которой будет низкая цена, в том числе и на запчасти. Потому легкое ДТП с притертым бампером не станет катастрофой для владельца. Однако не лишним будет провести антикоррозийную обработку кузова и сделать дополнительную шумоизоляцию. Что касается стоимости на вторичном рынке, то имея на руках 220 тыс. рублей, можно выбрать себе экземпляр по вкусу.

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Проверенный временем и таксистами Renault Logan – еще один отличный претендент на роль первого автомобиля. Седан прекрасно адаптирован к российским дорогам, имеет надежную подвеску, большой моторесурс, высокий клиренс, просторный багажник и низкую стоимость обслуживания. Средняя цена на вторичном рынке за машину 2016 года с пробегом до 100 тыс. км составляет порядка 330 тыс. рублей.

Замыкает наш рейтинг компактный представитель японского автопрома. Toyota Yaris несмотря на миниатюрные размеры обладает комфортом на уровне просторного седана. Среди ее достоинств небольшой расход топлива, хорошая управляемость и безопасность. Ресурс такого автомобиля достигает 500 тыс. км. Правда, цена подержанной машины может оказаться высоковата для новичка. За 4-летний хэтчбек просят не менее 750 тыс. рублей.

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Отзывы по теме
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Названы лучшие машины для начинающих водителей
{{material_128731}}Журналисты speedme.ru пообщались с представителями дилерских центров и автосервисов и выбрали пять автомобилей, наиболее подходящих для молодых водителей. Первое место отдали седану Volkswagen Polo. Он отличается от конкурентов приличным уровнем комфорта, хорошей управляемостью и умеренным расходом в 6 – 7 литров на 100 км пути. Простая и надежная конструкция не доставит проблем с новым автомобилем. Запчасти всегда в наличии и стоят недорого. На вторичном рынке за 4-летний Volkswagen Polo с пробегом до 100 тыс. км просят порядка 400 тыс. рублей.Еще один интересный вариант – «кореец» Kia Rio с интересным дизайном, комфортным салоном и проверенными моторами. Дополнительным плюсом станет невысокая стоимость обслуживания по сравнению с другими иномарками. По цене, как новый, так и подержанный Rio обойдется чуть дороже Polo. За хороший экземпляр 2016 года выпуска с разумным пробегом придется выложить около 450 тыс. рублей.Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Granta, основным достоинством которой будет низкая цена, в том числе и на запчасти. Потому легкое ДТП с притертым бампером не станет катастрофой для владельца. Однако не лишним будет провести антикоррозийную обработку кузова и сделать дополнительную шумоизоляцию. Что касается стоимости на вторичном рынке, то имея на руках 220 тыс. рублей, можно выбрать себе экземпляр по вкусу.{{material_128774}}Проверенный временем и таксистами Renault Logan – еще один отличный претендент на роль первого автомобиля. Седан прекрасно адаптирован к российским дорогам, имеет надежную подвеску, большой моторесурс, высокий клиренс, просторный багажник и низкую стоимость обслуживания. Средняя цена на вторичном рынке за машину 2016 года с пробегом до 100 тыс. км составляет порядка 330 тыс. рублей.Замыкает наш рейтинг компактный представитель японского автопрома. Toyota Yaris несмотря на миниатюрные размеры обладает комфортом на уровне просторного седана. Среди ее достоинств небольшой расход топлива, хорошая управляемость и безопасность. Ресурс такого автомобиля достигает 500 тыс. км. Правда, цена подержанной машины может оказаться высоковата для новичка. За 4-летний хэтчбек просят не менее 750 тыс. рублей.
2020-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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