1 февраля 2020, 15:22
Названы лучшие машины для начинающих водителей
- 20
- 0
Фото: thebalance.com
Каким должен быть первый автомобиль? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Одни уверены, что надо взять подержанную машину, которую не жалко разбить. Другие предпочитают купить новый недорогой автомобиль, не сулящих проблем по технике. В обоих случаях важное значение играют цена, безопасность и легкость в обслуживании.
Фото: Volkswagen
Фото: Kia
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Renault
Фото: Toyota
Ранее мы писали
Перед молодыми водителями стоит непростой выбор: купить крутую, но немолодую иномарку или взять из салона ...Читать далее
Еще один интересный вариант – «кореец» Kia Rio с интересным дизайном, комфортным салоном и проверенными моторами. Дополнительным плюсом станет невысокая стоимость обслуживания по сравнению с другими иномарками. По цене, как новый, так и подержанный Rio обойдется чуть дороже Polo. За хороший экземпляр 2016 года выпуска с разумным пробегом придется выложить около 450 тыс. рублей.
Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Granta, основным достоинством которой будет низкая цена, в том числе и на запчасти. Потому легкое ДТП с притертым бампером не станет катастрофой для владельца. Однако не лишним будет провести антикоррозийную обработку кузова и сделать дополнительную шумоизоляцию. Что касается стоимости на вторичном рынке, то имея на руках 220 тыс. рублей, можно выбрать себе экземпляр по вкусу.
Ранее мы писали
Такой простой, на первый взгляд, вопрос разместил на своей страничке в социальных сетях «Клуб автомобилистов» ...Читать далее
Замыкает наш рейтинг компактный представитель японского автопрома. Toyota Yaris несмотря на миниатюрные размеры обладает комфортом на уровне просторного седана. Среди ее достоинств небольшой расход топлива, хорошая управляемость и безопасность. Ресурс такого автомобиля достигает 500 тыс. км. Правда, цена подержанной машины может оказаться высоковата для новичка. За 4-летний хэтчбек просят не менее 750 тыс. рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве