17 мая 2019, 14:44
Названы победители премии «Автомобиль года в России - 2019»
- 3902
- 0
В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Автомобиль года в России». Победителей по 23 номинациям выбирали всей страной. В онлайн-голосовании мог принять участие любой совершеннолетний житель России.
Премия «Автомобиль года в России» - уникальное в своем роде событие. Победа в той или иной номинации присуждается на основе мнения обычных российских автомобилистов. В 2019 году онлайн-голосование проходило с 1 января по 14 апреля. Выразить свое мнение и отдать голос любимой модели или автомобильной марке мог любой россиянин. Именно поэтому результаты голосования так важны для брендов.
В 2019 году участие в голосовании приняли более миллиона человек. Преимущественно голосовали мужчины (84%). Средний возраст участников колеблется от 25 до 44 лет. За подведение итогов голосования отвечала независимая исследовательская компания Ipsos Comcon. Были определены победители по 23 основным номинациям:
Городские автомобили — Kia Picanto;
Малый класс — Lada Vesta;
Малый средний класс — Volkswagen Golf;
Средний класс — Kia Optima;
Бизнес-класс — Toyota Camry;
Представительский класс — Audi A8;
Представительский класс «премиум» — Mercedes-Maybach S-Class;
Ранее мы писали
В Москве в торжественной обстановке наградили лауреатов национальной премии «Автомобиль года». С января по ...Читать далее
Купе «премиум» — BMW 8-Series Coupe;
Грантуреры — Audi A7 Sportback;
Кабриолеты и родстеры — BMW Z4;
Кабриолеты и родстеры «премиум» — Mercedes-AMG GT родстер;
Универсалы повышенной проходимости — Subaru Outback;
Компактные внедорожники — Mitsubishi Eclipse Cross;
Легкие внедорожники — Nissan X-Trail;
Средние внедорожники — Volkswagen Touareg;
Тяжелые внедорожники — BMW X7;
Пикапы — Volkswagen Amarok;
Компактвэны — Citroen C4 SpaceTourer;
Минивэны — Volkswagen Multivan;
Мини-фургоны — Renault Dokker Van;
Легкие фургоны — Ford Transit Custom;
Фургоны — ГАЗель NEXT.
Также были названы победители в специальных номинациях:
Новинка года — Kia Ceed;
Прорыв года — Aurus;
Проект года — Московский Электробус;
Любимая марка в массовом сегменте — Volkswagen;
Любимая марка в премиальном сегменте — BMW;
Лучший автомобиль для такси — Skoda Octavia;
Лучший автомобиль для каршеринга — Hyundai Solaris
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Антон Радуйтесь, что вам повезло купить в другом салоне. У меня как раз Туарег, куплен в Лахте, и я не в восторге. Основные претензии к сервису. Мастера ленивые и криворукие, но строят из себя кулибиных. На любой вопрос один ответ: менять запчасти. А то что после ремонта лучше не становится ...
Приличное место с адекватными и любезными менеджерами. Мне понравился уровень обслуживания, в частности отношение к клиенту, доброжелательность и улыбчивость, напитки, зона ожидания, спектр услуг. На приемке тоже хорошие менеджеры, которым не лень все досконально объяснить и подсказать. А в сервис ...
Цитата:| Кому: Артем Рада за вас, а мне совершенно не понравилось отношение к клиенту, даже покупать не стала. Приехала с мужем и братом покупать Вольво, настроение было приподнятое, но в Коптево его испортили. Менеджера мы нашли с трудом, досталась неприветливая дама, которая разговаривала через ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве