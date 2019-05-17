17 мая 2019, 14:44

Названы победители премии «Автомобиль года в России - 2019»

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В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Автомобиль года в России». Победителей по 23 номинациям выбирали всей страной. В онлайн-голосовании мог принять участие любой совершеннолетний житель России.
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Названы победители премии Автомобиль года в России 2019
Премия «Автомобиль года в России» - уникальное в своем роде событие. Победа в той или иной номинации присуждается на основе мнения обычных российских автомобилистов. В 2019 году онлайн-голосование проходило с 1 января по 14 апреля. Выразить свое мнение и отдать голос любимой модели или автомобильной марке мог любой россиянин. Именно поэтому результаты голосования так важны для брендов.

В 2019 году участие в голосовании приняли более миллиона человек. Преимущественно голосовали мужчины (84%). Средний возраст участников колеблется от 25 до 44 лет. За подведение итогов голосования отвечала независимая исследовательская компания Ipsos Comcon. Были определены победители по 23 основным номинациям:

Городские автомобили — Kia Picanto;
Малый класс — Lada Vesta;
Малый средний класс — Volkswagen Golf;
Средний класс — Kia Optima;
Бизнес-класс — Toyota Camry;
Представительский класс — Audi A8;
Представительский класс «премиум» — Mercedes-Maybach S-Class;
 
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Купе — Lexus RС;
Купе «премиум» — BMW 8-Series Coupe;
Грантуреры — Audi A7 Sportback;
Кабриолеты и родстеры — BMW Z4;
Кабриолеты и родстеры «премиум» — Mercedes-AMG GT родстер;
 
Универсалы повышенной проходимости — Subaru Outback;
Компактные внедорожники — Mitsubishi Eclipse Cross;
Легкие внедорожники — Nissan X-Trail;
Средние внедорожники — Volkswagen Touareg;
Тяжелые внедорожники — BMW X7;
Пикапы — Volkswagen Amarok;
 
Компактвэны — Citroen C4 SpaceTourer;
Минивэны — Volkswagen Multivan;
Мини-фургоны — Renault Dokker Van;
Легкие фургоны — Ford Transit Custom;
Фургоны — ГАЗель NEXT.

Также были названы победители в специальных номинациях:

Новинка года — Kia Ceed;
Прорыв года — Aurus;
Проект года — Московский Электробус;
 
Любимая марка в массовом сегменте — Volkswagen;
Любимая марка в премиальном сегменте — BMW;
Лучший автомобиль для такси — Skoda Octavia;
Лучший автомобиль для каршеринга — Hyundai Solaris


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Названы победители премии «Автомобиль года в России - 2019»
Премия «Автомобиль года в России» - уникальное в своем роде событие. Победа в той или иной номинации присуждается на основе мнения обычных российских автомобилистов. В 2019 году онлайн-голосование проходило с 1 января по 14 апреля. Выразить свое мнение и отдать голос любимой модели или автомобильной марке мог любой россиянин. Именно поэтому результаты голосования так важны для брендов.В 2019 году участие в голосовании приняли более миллиона человек. Преимущественно голосовали мужчины (84%). Средний возраст участников колеблется от 25 до 44 лет. За подведение итогов голосования отвечала независимая исследовательская компания Ipsos Comcon. Были определены победители по 23 основным номинациям:Городские автомобили — Kia Picanto;Малый класс — Lada Vesta;Малый средний класс — Volkswagen Golf;Средний класс — Kia Optima;Бизнес-класс — Toyota Camry;Представительский класс — Audi A8;Представительский класс «премиум» — Mercedes-Maybach S-Class; {{material_123199}}Купе — Lexus RС;Купе «премиум» — BMW 8-Series Coupe;Грантуреры — Audi A7 Sportback;Кабриолеты и родстеры — BMW Z4;Кабриолеты и родстеры «премиум» — Mercedes-AMG GT родстер; Универсалы повышенной проходимости — Subaru Outback;Компактные внедорожники — Mitsubishi Eclipse Cross;Легкие внедорожники — Nissan X-Trail;Средние внедорожники — Volkswagen Touareg;Тяжелые внедорожники — BMW X7;Пикапы — Volkswagen Amarok; Компактвэны — Citroen C4 SpaceTourer;Минивэны — Volkswagen Multivan;Мини-фургоны — Renault Dokker Van;Легкие фургоны — Ford Transit Custom;Фургоны — ГАЗель NEXT.Также были названы победители в специальных номинациях:Новинка года — Kia Ceed;Прорыв года — Aurus;Проект года — Московский Электробус; Любимая марка в массовом сегменте — Volkswagen;Любимая марка в премиальном сегменте — BMW;Лучший автомобиль для такси — Skoda Octavia;Лучший автомобиль для каршеринга — Hyundai Solaris
2019-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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