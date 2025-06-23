Итоги первого форума MarketAuto – 2025: кто владеет рынком, а кто его теряет

Ранее мы писали Российский автопарк стареет, а срок владения автомобилем продолжает расти По данным аналитического агентства «Автостат», более 70% легковых автомобилей с пробегом в России старше 10 ... Читать далее

Форум начался с ключевого доклада директора «Автостата» Сергея Целикова, который озвучил не самые радостные данные. По итогам первых пяти месяцев 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний срок владения машиной увеличился до 7,5 лет, что говорит о снижении оборота авторынка. Покупатели не спешат менять свои автомобили даже несмотря на акции и скидки до миллиона рублей. Основная причина – рост банковской ставки и желание населения хранить деньги на депозитах, получая высокий доход вместо крупных долгов.

Стоки новых автомобилей остаются критически высокими – более 500 тысяч единиц на складах. Лишь в мае 2025 года наблюдалось небольшое снижение за счет превышения объема продаж над поставками на 20 тысяч машин. При этом маркетинговые распродажи, которые проводят дилеры, уже начинают давать обратный эффект – разрушают ценовую модель и мешают нормальному функционированию рынка. Сергей Целиков также отметил доминирование пяти автопроизводителей: Lada, Chery, GWM, Geely и Changan, которые занимают более 80% отечественного авторынка. А всего в продаже представлено свыше 130 марок и 800 моделей – рекордное число для нашей страны.

Фото: 110km.ru

Ранее мы писали В 2025 году россияне купили автомобили 133 разных брендов Российский авторынок стал гораздо разнообразнее, чем можно было представить даже несколько лет назад. В первые ... Читать далее

Форум «MarketAuto – 2025» показал, что автомобильный рынок России стоит перед масштабными вызовами – от высоких цен и падающего спроса до необходимости переформатирования коммуникации с потребителем. Однако он также продемонстрировал, что отрасль готова к переменам: дилеры, производители и маркетологи ищут новые пути, используя современные инструменты, аналитику и глубокую персонализацию. В условиях жесткой конкуренции и ограниченного числа покупателей именно маркетинг становится тем двигателем, который может удержать рынок на плаву.

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