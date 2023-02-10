Названы самые надежные автомобили 2023 года
На противоположном полюсе расположились марки, выпускающие самые проблемные автомобили. Антигероем стал Land Rover (273). За ним следуют Lincoln (259) и Audi (252). Также много претензий у владельцев было к автомобилям Ford (249) и Mercedes-Benz (240).
Если говорить о конкретных моделях, то самыми надежными автомобилями 2023 года стали Lexus RX (111) и Toyota C-HR (111). Интересно, что среднее значение индекса уменьшается год от года. Если в 2020 году он составлял 192 проблемы на 100 автомобилей, то в 2023-м снизился до 186. Основные претензии возникают к работе медиасистемы: подключение к Android и Apple, распознавание голоса и чувствительность сенсорного экрана. Таким образом, автомобили становятся со временем все более качественными и надежными.
Среди компактных кроссоверов самыми надежными были признаны Kia Sportage (масс-маркет) и Lexus NX (премиум), а среди среднеразмерных кроссоверов Chevrolet Blazer и Lexus RX. Владельцы еще более компактных SUV лучше всего отзывались о Toyota C-HR и BMW X2. А среди более крупных кроссоверов высоких оценок удостоились Toyota Highlender и BMW X5.
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Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
11.11.2022, 13:34
В огненном ДТП под Кемерево автомобиль Mazda разорвало на части
Утром в пятницу, 11 ноября, на автодороге в Кемеровской области произошла страшная авария с участием двух легковых автомобилей: кроссовер Lexus RX450 столкнулся со стареньким седаном Mazda Capella.Читать далее
-
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Lexus откажется от двигателей V6 уже в 2023 году
Вслед за внушительными моторами V8 компания Lexus планирует отказаться и от шестицилиндровых агрегатов. Ожидается, что кроссоверы Lexus RX уже со следующего года будут оснащать только «турбочетверками».Читать далее
-
29.08.2022, 11:50
Россияне назвали 100 самых лучших машин: ни одной российской и китайской марки
Российские автовладельцы приняли участие в составлении рейтинга автомобилей. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своей машины. На основе 2,5 млн отзывов был сформирован ТОП-100 лучших автомобилей.Читать далее
-
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-
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