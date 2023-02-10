Названы самые надежные автомобили 2023 года

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Рейтинг JD Power составлен на основе отзывов автовладельцев и их оценках работы климат-контроля, медиасистемы, электронных ассистентов, двигателя, а также управляемости, внешнего и внутреннего дизайна и эргономики. Эксперты сформировали ранжированный список, в зависимости от количества неисправностей/претензий на 100 автомобилей. В 2023 году Lexus отобрал лидерство у Kia и стал самым надежным автомобильным брендом с индексом 133 проблемы на 100 автомобилей. Вторым стал корейский Genesis (144). Остальные премиальные бренда томятся в нижней части рейтинга. «Бронза» досталась Kia (152), которая возглавляет список автомобилей массового сегмента. А замыкают пятерку лидеров Buick (159) и Chevrolet (162).

На противоположном полюсе расположились марки, выпускающие самые проблемные автомобили. Антигероем стал Land Rover (273). За ним следуют Lincoln (259) и Audi (252). Также много претензий у владельцев было к автомобилям Ford (249) и Mercedes-Benz (240).

Фото: Toyota

Если говорить о конкретных моделях, то самыми надежными автомобилями 2023 года стали Lexus RX (111) и Toyota C-HR (111). Интересно, что среднее значение индекса уменьшается год от года. Если в 2020 году он составлял 192 проблемы на 100 автомобилей, то в 2023-м снизился до 186. Основные претензии возникают к работе медиасистемы: подключение к Android и Apple, распознавание голоса и чувствительность сенсорного экрана. Таким образом, автомобили становятся со временем все более качественными и надежными.

Фото: JD Power

Среди компактных кроссоверов самыми надежными были признаны Kia Sportage (масс-маркет) и Lexus NX (премиум), а среди среднеразмерных кроссоверов Chevrolet Blazer и Lexus RX. Владельцы еще более компактных SUV лучше всего отзывались о Toyota C-HR и BMW X2. А среди более крупных кроссоверов высоких оценок удостоились Toyota Highlender и BMW X5.

Упомянутые модели: Lexus RX (от 2 902 000 Р ) , Toyota C-HR (от 1 299 000 Р )

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