Новинки немецкого автопрома на российском рынке в 2022 году
Mercedes AMG SL родстер
В 2022 начнутся продажи нового роскошного родстера. Машина впечатляет своей утонченной внешностью и невероятной мощностью. Уровень комфорта и технического оснащения как всегда на высоте. Этот родстер призван дарить владельцу наслаждение на каждом пройденном километре пути!
Mercedes-Benz EQS
Одна из двух электрических новинок, продажи которой в России начнутся в 2022 году. Это флагманская модель целиком соответствует тому уровню качества, которое ждешь от Mercedes-Benz. Просторный салон с безупречной звукоизоляцией, фильтрация воздуха обеспечивающая удаление 99,65% загрязнений, сенсорный дисплей на всю центральную консоль и проекционный экран. Плюс запас хода до 705 км и функция быстрой подзарядки с 10 до 80% за 31 минуту. При этом мощность у нового седана 524 л.с.
Mercedes-Benz EQE
Это младшая версия электрического седана, ее отличает чуть более скромный запас хода – 660 км, и мощность 292 л.с. При этом время зарядки с 10 до 80% займет всего на минуту больше – 32 минуты. В остальном же седан предлагает тот же уровень комфорта как для водителя, так и его пассажиров.
Audi RS3
Хэчбек и седан нового поколения должны приехать в Россию уже в начале этого года. Они не только внешне стали более спортивными, но и внутри машины сразу понятно – это не седан бизнес-класса, а машина для тех, кто любит и умеет водить. 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом обеспечивает до 394 л.с., а еще машины получили спортивную подвеску.
Audi RS Q3
Кроссовер в двух исполнениях – стандартный и Sportback – должен поступить в наши салоны ближе к лету. Силовой агрегат у него тот же, что и у RS3, правда спортивности станет меньше, разгон до сотни у кроссовера займет 4,5 секунды.
Audi A8
Флагманский седан в 2022 модельном году получил обновления. К нам модель приедет только во второй половине года. В техническом плане все осталось неизменным, зато обновилась оптика. Уже в базовой комплектации можно рассчитывать на светодиодные фары Digital Matrix, которые светят «куда надо», а задние фонари теперь умеют загораться при приближении другого автомобиля.
Audi R8
Продажи суперкара запланированы на 2022 год, но точные сроки никто не называет. Всего у R8 шесть модификаций, все с атмосферным V10, базовая комплектация с задним приводом выдает до 540 л.с., полноприводные версии до 620 л.с. Что именно приедет в Россию – неизвестно.
Audi e-tron GT
Комфорт и динамика настоящего грантуризмо – так характеризует модель сам производитель. Что можно сказать о его особенностях? Audi – значит слышать, так что и этот электромобиль вы будете слышать и еще как! Система имитации звука двигателя e-Sound и 4 динамика обеспечат полное ощущение работы мощного двигателя.
BMW iX
В Россию поступит только топовая версия электрического кроссовера, предзаказ открыт, стоимость новинки от 8,5 млн рублей. Запас хода у модели 600 км при мощности 523 л.с., но самое главное – функция быстрой зарядки, всего за 6 минут можно зарядить батарею на 100 км пути. Внутри, разумеется, все максимально технологично.
BMW i4
Еще одна мощная электрическая новинка, которая также приедет к нам только в топовом исполнении – 544 л.с. обеспечат разгон до сотни за 3,9 секунды, а емкая батарея даст запас хода до 500 км. Внутри вас ждет просторный и роскошный салон, а также царство высоких технологий. Предзаказ открыт, цена – неизвестна.
Opel
Самая ожидаемая на российском рынке модель - это обновленный кроссовер Opel Grandland. Но до 2024 года бренд намерен привезти в Россию сразу 6 моделей. Возможно, среди них будет еще и новая Astra.
Кроссовер Grandland приедет к нам с полным приводом и подзаряжаемым гибридом. Электромотор на задней оси совместно с турбированным двигателем будут выдавать 300 л.с. Модель получила цифровую приборную панель и много современных опций, в том числе систему ночного видения.
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