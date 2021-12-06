Новый кроссовер Kia, который ждут в России, проверили на лосином тесте (видео)
Фото: youtube.com / km77.com
Возможно, более впечатляющим результат EV6 покажется в сравнении с хэтчбеком Mercedes-AMG A45 S (75 км/ч) и BMW M235i (68 км/ч). Конечно, немаловажную роль могут играть шины, но это не умаляет достоинств экстренной управляемости Kia. Тест-пилоты отметили точность рулевого управления, а также безопасность и предсказуемость автомобиля в целом.
Напомним, стандартное испытание моделирует ситуацию, когда на дороге перед автомобилем внезапно появляется препятствие, например, лось. Задача водителя максимально быстро перестроиться влево и вернуться в свою полосу движения. Тест считается пройденным, если маневр удалось совершить на скорости не менее 77 км/ч. На «родине» теста – в Швеции – эталонный показатель чуть ниже и составляет 70 км/ч.
В 2022 году кроссовер Kia EV6 появится у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге, затем географию продаж обещают расширить. Не исключено, что новинку предложат в аренду по подписке через сервис Kia Flex. В компании осознают, что одна из главных трудностей, с которой сталкиваются в России владельцы электрокаров – это доступность зарядки. Поэтому в ключевых городах России Kia построит собственный зарядные станции в сотрудничестве с партнерами-дилерами.
В линейке Kia EV6 есть варианты с задним или полным приводом, мощность силовой установки варьируется от 170 до 335 л.с., а емкости аккумуляторов (на 58 или 77,4 кВт-ч) достаточно, чтобы преодолеть без подзарядки от 400 до 510 километров. Кроме того, есть у кроссовера «заряженная» версия с индексом GT, которая развивает до 585 л.с. (740 Нм) и может разогнаться с места до «сотни» за 3,5 секунды.
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