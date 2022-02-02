Новый внедорожник Lexus LX: названы официальные цены, но сколько он будет стоить в реальности?
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Базовая комплектация Executive стоит от 8 522 000 рублей. В списке оснащения значится гидропневматическая подвеска, четырехзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений и руля, вентиляция передних кресел, обогрев руля и лобового стекла, светодиодные фары, электропривод двери багажного отделения, камеры кругового обзора и 20-дюймовые колеса.
На следующем уровне Premium (от 8 891 000 рублей) появляется обивка из полуанилиновой кожи, электропривод, подогрев и вентиляция задних сидений, доводчики дверей, аудиосистема Mark Levison и дополнительные боковые подножки. Покупатели Lexus LX в исполнении Luxury (от 9 213 000 рублей) получат люк, экран в салонном зеркале заднего вида, проекционный дисплей и 22-дюймовые колеса.
Три топовые комплектации предлагаются только для внедорожников с бензиновым мотором. Версия Luxury+ с трехрядным салоном стоит от 9 886 000 рублей. Исполнение VIP (от 10 930 000 рублей) рассчитано на четырех человек и подразумевает два раздельных капитанских кресла во втором ряду. Версия VIP Black (10 976 000 рублей) отличается от него только темным декором в салоне и вставками из черного дерева.
Сколько покупателям придется заплатить за новый Lexus LX на самом деле, остается только догадываться. Соплатформенный Toyota Land Cruiser 300 по прайсу стоит от 5,8 до 8,1 млн рублей, а фактически у дилеров не найти машину дешевле 9 млн рублей. Можно предположить, что новый Lexus LX по факту обойдется в 12 – 15 млн рублей.
- 2 390 000 РLexus LX 2008 в Москве
- 10 120 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 10 230 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 10 530 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 10 870 000 РLexus LX 2020 в Москве
- 7 650 000 РLexus LX 2017 в Москве
- 6 540 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 4 710 000 РLexus LX 2013 в Москве
- 9 080 000 РLexus LX 2019 в Москве
- 3 110 000 РLexus LX 2011 в Москве
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