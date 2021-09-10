10 сентября 2021, 10:51
Обновленная Mazda CX-5: первые фото
Компания Mazda готовится представить рестайлинговую версию кроссовера CX-5. Первые фотографии новинки без какого-либо камуфляжа утекли из Министерства промышленности и информационных технологий Китая.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: autoweek.nl
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Фото: autoweek.nl
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Российские Mazda CX-5 выпускают во Владивостоке на предприятии Mazda Sollers. Сейчас отечественные клиенты могут выбирать версии с моторами объемом 2,0 литра (150 л.с.) и 2,5 литра (194 л.с.), с «механикой» или «автоматом», передним или полным приводом. Базовый кроссовер стоит минимум 1 846 000 рублей.
Упомянутые модели: Mazda CX-5 (от 1 369 000 Р)
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