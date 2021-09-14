Обновленная Mazda CX-5: свежий дизайн и полный привод в базе
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Фото: Mazda
В салоне появились новые более комфортабельные сидения, увеличенный экран медиасистемы, новый селектор режимов движения Mi-Drive, в отделке топовых версий обещают кожу Nappa и натуральное дерево.
Изменения в «технике» включают в себя перенастроенную подвеску и новые амортизаторы, обеспечивающие плавность хода. Продвинутый полный привод i-Activ AWD вошел в стандартное оснащение. Шестиступенчатый автомат доработан ради «повышения отзывчивости и плавности переключений». Список электронных ассистентов пополнился системой помощи при движении в транспортном потоке (Cruising&Traffic Support, CTS). Кроссовер не только поддерживает заданную дистанцию, тормозит и начинает движение после остановки, но и маневрирует.
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