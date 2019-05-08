8 мая 2019, 12:00

Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты

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Компания Lexus готовится во второй раз обновить внедорожник Lexus GX, который является ближайшим «родственником» Toyota Land Cruiser Prado. Действуя по принципу «Лучшее – враг хорошего», японская марка свела изменения к минимуму.
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
Lexus GX
Выпускается с 2002 г.
Новый от 4 096 000 до 4 725 000 Р
Отзывов: 5
Продажи внедорожника Lexus GX второго поколения начались в 2010 году. Четыре года спустя автомобиль пережил рестайлинг, в ходе которого изменилась решетка радиатора и появилась новая светодиодная оптика. Вседорожник пока не торопится менять поколение. Lexus GX ждет очередная «подтяжка лица». Судя по расположению маскировки, автомобиль получит модернизированные светодиодные фары и новую радиаторную решетку в духе последних седанов LS и купе LC 500, сообщает издание Daily-Motor.Ru.

В салоне появится новый трехспицевый руль и видоизмененная панель приборов. Шкалы остались аналоговыми, а расположенный между ними экран бортового компьютера стал больше и функциональнее. Можно предположить, что обновление затронет и программное обеспечение медиасистемы, хотя внешне ее экран и органы управления на центральной консоли не изменились.

Что нового ждет клиентов в моторной гамме, пока остается загадкой. Внедорожник текущего поколения оснащается 4,6-литровым V8 мощностью 306 л.с. с максимальным крутящим моментом равным 446 Нм. Двигатель работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с электронной блокировкой дифференциала. Возможно, рестайлинговый Lexus GX получит новую «коробку» с дополнительными передачами, чтобы улучшить топливную экономичность.

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Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
{{model_no_show_2185}}Продажи внедорожника Lexus GX второго поколения начались в 2010 году. Четыре года спустя автомобиль пережил рестайлинг, в ходе которого изменилась решетка радиатора и появилась новая светодиодная оптика. Вседорожник пока не торопится менять поколение. Lexus GX ждет очередная «подтяжка лица». Судя по расположению маскировки, автомобиль получит модернизированные светодиодные фары и новую радиаторную решетку в духе последних седанов LS и купе LC 500, сообщает издание Daily-Motor.Ru.В салоне появится новый трехспицевый руль и видоизмененная панель приборов. Шкалы остались аналоговыми, а расположенный между ними экран бортового компьютера стал больше и функциональнее. Можно предположить, что обновление затронет и программное обеспечение медиасистемы, хотя внешне ее экран и органы управления на центральной консоли не изменились.Что нового ждет клиентов в моторной гамме, пока остается загадкой. Внедорожник текущего поколения оснащается 4,6-литровым V8 мощностью 306 л.с. с максимальным крутящим моментом равным 446 Нм. Двигатель работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с электронной блокировкой дифференциала. Возможно, рестайлинговый Lexus GX получит новую «коробку» с дополнительными передачами, чтобы улучшить топливную экономичность.
2019-05-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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