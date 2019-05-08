8 мая 2019, 12:00
Обновленный Lexus GX вывели на дорожные тесты
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Компания Lexus готовится во второй раз обновить внедорожник Lexus GX, который является ближайшим «родственником» Toyota Land Cruiser Prado. Действуя по принципу «Лучшее – враг хорошего», японская марка свела изменения к минимуму.
Daily-Motor.Ru.
В салоне появится новый трехспицевый руль и видоизмененная панель приборов. Шкалы остались аналоговыми, а расположенный между ними экран бортового компьютера стал больше и функциональнее. Можно предположить, что обновление затронет и программное обеспечение медиасистемы, хотя внешне ее экран и органы управления на центральной консоли не изменились.
Что нового ждет клиентов в моторной гамме, пока остается загадкой. Внедорожник текущего поколения оснащается 4,6-литровым V8 мощностью 306 л.с. с максимальным крутящим моментом равным 446 Нм. Двигатель работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с электронной блокировкой дифференциала. Возможно, рестайлинговый Lexus GX получит новую «коробку» с дополнительными передачами, чтобы улучшить топливную экономичность.
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