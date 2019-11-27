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27 ноября 2019, 13:54

Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года

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На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года. Версии с «механикой» подорожают на 2 000 – 52 000 рублей. Прежней останется стоимость автомобилей с бесступенчатой коробкой передач, продажи которых начались буквально несколько дней назад.
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Сегодня, 25 ноября, в салонах официальных дилеров Lada начались продажи новой версии Lada Vesta с бесступенчатой ...
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АвтоВАЗ опубликовал прайс-листы на Lada Vesta 2020 модельного года. Как сообщают эксперты портала «Цена Авто», «Весты» с механической коробкой передач подорожали практически во всех комплектациях. Цены в зависимости от уровня оснащения и типа кузова выросли от 2 000 до 52 000 рублей. Исключение составляет начальная Classic у седана Vesta, которая подешевела. Причем сразу на 20 000 рублей. Прежними остались цены на базовые комплектации универсала Vesta SW и его вседорожной версии Vesta SW Cross.

Новые цены на седаны Vesta варьируются в пределах от 606 900 до 874 900 рублей, Vesta Cross – от 807 900 до 895 900 рублей. Универсалы Vesta SW стоят от 688 900 до 879 900 рублей, а Vesta SW Cross – от 791 900 до 932 900 рублей. Наконец, «заряженный» седан Vesta Sport 2020 модельного года предлагается по цене от 1 027 900 до 1 063 900 рублей. Неизменными остались прайс-листы на «Весту» с автоматической коробкой передач. Напомним, официальные продажи «вариаторных» версий стартовали в понедельник, 25 ноября. 

Дополнительную скидку можно получить с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница». Дилеры разработали собственные программы скидок и специальных предложений. Информацию о них можно уточнить на официальном сайте Lada. Дополнительная скидка может достигать 90 000 рублей. Самые выгодные условия ждут покупателей Lada Largus.

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Отзывы по теме
Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
75г5ге
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
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Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
{{material_128216}}АвтоВАЗ опубликовал прайс-листы на Lada Vesta 2020 модельного года. Как сообщают эксперты портала «Цена Авто», «Весты» с механической коробкой передач подорожали практически во всех комплектациях. Цены в зависимости от уровня оснащения и типа кузова выросли от 2 000 до 52 000 рублей. Исключение составляет начальная Classic у седана Vesta, которая подешевела. Причем сразу на 20 000 рублей. Прежними остались цены на базовые комплектации универсала Vesta SW и его вседорожной версии Vesta SW Cross.Новые цены на седаны Vesta варьируются в пределах от 606 900 до 874 900 рублей, Vesta Cross – от 807 900 до 895 900 рублей. Универсалы Vesta SW стоят от 688 900 до 879 900 рублей, а Vesta SW Cross – от 791 900 до 932 900 рублей. Наконец, «заряженный» седан Vesta Sport 2020 модельного года предлагается по цене от 1 027 900 до 1 063 900 рублей. Неизменными остались прайс-листы на «Весту» с автоматической коробкой передач. Напомним, официальные продажи «вариаторных» версий стартовали в понедельник, 25 ноября. Дополнительную скидку можно получить с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница». Дилеры разработали собственные программы скидок и специальных предложений. Информацию о них можно уточнить на официальном сайте Lada. Дополнительная скидка может достигать 90 000 рублей. Самые выгодные условия ждут покупателей Lada Largus.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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