27 ноября 2019, 13:54
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
- 149
- 0
На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года. Версии с «механикой» подорожают на 2 000 – 52 000 рублей. Прежней останется стоимость автомобилей с бесступенчатой коробкой передач, продажи которых начались буквально несколько дней назад.
Ранее мы писали
Сегодня, 25 ноября, в салонах официальных дилеров Lada начались продажи новой версии Lada Vesta с бесступенчатой ...Читать далее
Новые цены на седаны Vesta варьируются в пределах от 606 900 до 874 900 рублей, Vesta Cross – от 807 900 до 895 900 рублей. Универсалы Vesta SW стоят от 688 900 до 879 900 рублей, а Vesta SW Cross – от 791 900 до 932 900 рублей. Наконец, «заряженный» седан Vesta Sport 2020 модельного года предлагается по цене от 1 027 900 до 1 063 900 рублей. Неизменными остались прайс-листы на «Весту» с автоматической коробкой передач. Напомним, официальные продажи «вариаторных» версий стартовали в понедельник, 25 ноября.
Дополнительную скидку можно получить с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница». Дилеры разработали собственные программы скидок и специальных предложений. Информацию о них можно уточнить на официальном сайте Lada. Дополнительная скидка может достигать 90 000 рублей. Самые выгодные условия ждут покупателей Lada Largus.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве