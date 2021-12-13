Очередная странная авария Tesla: автомобиль самопроизвольно ускорился, 7 человек в тяжелом состоянии, еще 13 ранены (видео)
Фото: autoevolution.com
Предварительная причина аварии – «техническая неисправность». В ДТП тяжело ранены оказались семь человек: сбитые пешеходы и велосипедист, а также несколько человек, получивших серьезные травмы от разлетевшихся осколков стекла. Всего же медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.
Инцидент в Париже – не единственный случай с непреднамеренным ускорением электрокаров Tesla. Причины до сих пор остаются неизвестными. Одни говорят, что при педаль тормоза зажимает педаль акселератора. Другие предполагают, что каким-то образом самопроизвольно включается круиз-контроль, в котором задана скорость для движения по трассе, существенно превышающая актуальную. Парижская полиция сейчас внимательно изучает все обстоятельства происшествия.
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