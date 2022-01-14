Очередной триумф КамАЗа на ралли «Дакар»: соперники говорят о нечестной игре
Фото: ТАСС
Второе место в Дакаре-2022 досталось экипажу Эдуарда Николаева (+9.58), третье – экипажу Антона Шибалова (+1:11.11). Кроме того, во второй раз в истории российские гонщики выиграли все этапы ралли. В этом году их было 12. Предыдущий раз экипажи «КАМАЗ-мастера» выигрывали все 14 этапов в 2010 году.
За несколько дней до финиша гонки в адрес российской команды прозвучали обвинения в нечестной игре. Нидерландский гонщик Маурик ван ден Хёвел, который сошел с гонки на седьмом этапе, разбив грузовик, заявил журналистам, что в русских машинах есть некое оборудование, которое дает им предварительную информацию о маршруте. Наши гонщики якобы заранее узнают контрольные точки, поэтому победить их невозможно.
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