Опасными могут признать 4 млн автомобилей Kia
NHTSA потребовала от ARC Automotive отозвать в общей сложности 67 млн автомобилей, но производитель отказался, выразив свое несогласие с результатами расследования. Чиновники продолжают давить и опубликовали очередной отчет, в котором утверждается, что владельцы 4 млн автомобилей Kia не могут чувствовать себя в безопасности. При этом конкретные модели названы не были. Уточнялось лишь, что речь идет о «двух линейках моделей, выпущенных в период с 2000 по 2016 год».
Журналисты Wall Street Journal выяснили, что одной из потенциально опасных моделей может быть Kia Optima. По крайней мере, NHTSA расследовала инцидент с автомобилем 2004 года выпуска, который произошел в 2014 году. Однако Kia далеко не единственный автопроизводитель, использовавший подушки безопасности ARC Automotive. Если NHTSA добьется своего, в список будут включены 67 млн автомобилей, что сделает этот отзыв одним из крупнейших в истории США.
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Эксперты сервиса «Автотека» изучили данные о пробеге автомобилей на вторичном рынке и назвали модели с самыми впечатляющими средними показателями. Лидером стал японский внедорожник.Читать далее
-
29.08.2022, 11:50
Россияне назвали 100 самых лучших машин: ни одной российской и китайской марки
Российские автовладельцы приняли участие в составлении рейтинга автомобилей. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своей машины. На основе 2,5 млн отзывов был сформирован ТОП-100 лучших автомобилей.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
10.08.2020, 13:59
Новая Kia K5: комплектации и цены в России
Российский офис Kia рассказал о новом седане Kia K5 – под таким индексом после смены поколения будет продаваться у нас Optima. Автомобиль предложат в семи комплектациях и с двумя моторами на выбор. Цены начинаются от 1 489 900 рублей. Продажи стартуют 1 сентября.Читать далее
-
07.08.2020, 01:15
Kia назвала дату премьеры в России преемника Optima
Российское представительство корейского бренда назвало дату премьеры нового седана Kia K5, который заменит четвертое поколение Optima. Как и все последние презентации, мероприятие состоится в Сети.Читать далее
-
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Компания Kia подала в Роспатент заявку на регистрацию сразу двух новых названий для своих моделей. Вслед за именем Kia K5, под которым у нас будут продавать новую Optima, корейцы зарегистрировали еще два индекса: К4 и К6.Читать далее
- 2 099 000 РKIA Optima 2019 в Зеленограде
- 1 930 000 РKIA Optima 2016 в Москве
- 1 450 000 РKIA Optima 2019 в Москве
- 2 530 000 РKIA Optima 2018 в Москве
- 1 499 000 РKIA Optima 2016 в Москве
- 1 450 000 РKIA Optima 2014 в Москве
- 2 398 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 2 430 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 2 270 000 РKIA Optima 2018 в Москве
- 1 649 000 РKIA Optima 2019 в Москве
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