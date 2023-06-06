Опасными могут признать 4 млн автомобилей Kia

В мае 2023 года NHTSA опубликовала результаты расследования инцидентов, произошедших с автомобилями, оборудованными подушками безопасности производства американской компании ARC Automotive, которая базируется в Ноксвилле, штат Теннесси. По версии экспертов, при ДТП дефектные нагнетатели газа в подушки могут взрываться, разлетаясь по салону металлическими осколками, которые калечат водителя и пассажиров.

NHTSA потребовала от ARC Automotive отозвать в общей сложности 67 млн автомобилей, но производитель отказался, выразив свое несогласие с результатами расследования. Чиновники продолжают давить и опубликовали очередной отчет, в котором утверждается, что владельцы 4 млн автомобилей Kia не могут чувствовать себя в безопасности. При этом конкретные модели названы не были. Уточнялось лишь, что речь идет о «двух линейках моделей, выпущенных в период с 2000 по 2016 год».

Журналисты Wall Street Journal выяснили, что одной из потенциально опасных моделей может быть Kia Optima. По крайней мере, NHTSA расследовала инцидент с автомобилем 2004 года выпуска, который произошел в 2014 году. Однако Kia далеко не единственный автопроизводитель, использовавший подушки безопасности ARC Automotive. Если NHTSA добьется своего, в список будут включены 67 млн автомобилей, что сделает этот отзыв одним из крупнейших в истории США.

Упомянутые модели: KIA Optima (от 1 069 900 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах