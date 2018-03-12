12 марта 2018, 10:05

Первое шпионское фото Volvo S60 без камуфляжа

В Сети, благодаря стараниям шведских фотошпионов, появилась первая фотография седана Volvo S60. Автомобиль засняли на заводе компании в Торсланде, хотя серийный выпуск модели должен начаться на новом предприятии в Южной Каролине.
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Первое шпионское фото Volvo S60 без камуфляжа Volvo S60
Volvo S60
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 529 000 до 2 279 000 Р
Отзывов: 4
К сожалению, на единственном фото мы видим только заднюю часть седана. И она выполнена в духе своего старшего «брата» Volvo S90 – те же остроугольные задние фонари. Предполагается, что передняя часть автомобиля до центральной стойки будет идентична универсалу Volvo V60, представленному на днях в рамках Женевского автосалона. Эту версию косвенно подтверждает фото седана в камуфляже, любезно предоставленное недавно исполнительным директором Volvo Хаканом Самуэльсоном. Снимок был сделан на дорожных испытаниях в Норвегии.

Известно, что Volvo S60 нового поколения построят на одной платформе с V60. Поэтому автомобили разделят также моторную гамму, трансмиссии и набор электронных систем безопасности. Переднеприводная версия седана получит 250-сильный турбомотор, а модификация Cross Country наддувный агрегат мощностью 316 л.с. Позже обязательно появится и гибридная версия.

Премьера новинки должна состояться летом на открывающемся в Южной Каролине заводе Volvo. Седан S60 станет первой моделью шведской марки, сошедшей с конвейера этого предприятия. Но в 2021 году к ней присоединится кроссовер XC90 нового поколения.

Текущее поколение Volvo S60 предлагается в салонах российских дилеров по цене от 1 899 000 рублей за седан, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 152 л.с. Внедорожную версию Cross Country с 245-сильным бензиновым двигателем и полным приводом можно приобрести за 2 430 000 рублей.
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Первое шпионское фото Volvo S60 без камуфляжа
{{model_1435}}К сожалению, на единственном фото мы видим только заднюю часть седана. И она выполнена в духе своего старшего «брата» Volvo S90 – те же остроугольные задние фонари. Предполагается, что передняя часть автомобиля до центральной стойки будет идентична универсалу Volvo V60, представленному на днях в рамках Женевского автосалона. Эту версию косвенно подтверждает фото седана в камуфляже, любезно предоставленное недавно исполнительным директором Volvo Хаканом Самуэльсоном. Снимок был сделан на дорожных испытаниях в Норвегии.Известно, что Volvo S60 нового поколения построят на одной платформе с V60. Поэтому автомобили разделят также моторную гамму, трансмиссии и набор электронных систем безопасности. Переднеприводная версия седана получит 250-сильный турбомотор, а модификация Cross Country наддувный агрегат мощностью 316 л.с. Позже обязательно появится и гибридная версия.Премьера новинки должна состояться летом на открывающемся в Южной Каролине заводе Volvo. Седан S60 станет первой моделью шведской марки, сошедшей с конвейера этого предприятия. Но в 2021 году к ней присоединится кроссовер XC90 нового поколения.Текущее поколение Volvo S60 предлагается в салонах российских дилеров по цене от 1 899 000 рублей за седан, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 152 л.с. Внедорожную версию Cross Country с 245-сильным бензиновым двигателем и полным приводом можно приобрести за 2 430 000 рублей.
2018-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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