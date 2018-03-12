12 марта 2018, 10:05
Первое шпионское фото Volvo S60 без камуфляжа
В Сети, благодаря стараниям шведских фотошпионов, появилась первая фотография седана Volvo S60. Автомобиль засняли на заводе компании в Торсланде, хотя серийный выпуск модели должен начаться на новом предприятии в Южной Каролине.
Известно, что Volvo S60 нового поколения построят на одной платформе с V60. Поэтому автомобили разделят также моторную гамму, трансмиссии и набор электронных систем безопасности. Переднеприводная версия седана получит 250-сильный турбомотор, а модификация Cross Country наддувный агрегат мощностью 316 л.с. Позже обязательно появится и гибридная версия.
Премьера новинки должна состояться летом на открывающемся в Южной Каролине заводе Volvo. Седан S60 станет первой моделью шведской марки, сошедшей с конвейера этого предприятия. Но в 2021 году к ней присоединится кроссовер XC90 нового поколения.
Текущее поколение Volvo S60 предлагается в салонах российских дилеров по цене от 1 899 000 рублей за седан, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 152 л.с. Внедорожную версию Cross Country с 245-сильным бензиновым двигателем и полным приводом можно приобрести за 2 430 000 рублей.
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