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21 февраля 2020, 18:05

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

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Фото: volvocars.com
Компания Volvo Cars презентовала обновленные модели S90 и V90 с мягкими гибридными силовыми агрегатами во всей линейке. Рестайлинговые версии также отличаются дизайном и имеют новую современную звуковую систему от Bowers & Wilkins.
Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90

Фото: volvocars.com

Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
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Volvo Cars расширил ассортимент своих 48-вольтных гибридных силовых установок. Теперь для каждой обновленной модели будут доступны эти двигатели. Что касается внешнего вида, дизайнеры Volvo представили ряд усовершенствований на передней и задней частях кузова. Изменилась форма переднего бампера, противотуманных фар и спойлера. Задние фонари V90 и V90 Cross Country также обрели новый дизайн. Появились новые оттенки для цветового решения кузова.

Особенно шведы гордятся полностью обновленной аудиосистемой Bowers and Wilkins, которая, как уверяет производитель, обеспечивает еще более качественное звучание. В салоне станет чище за счет нового воздухоочистителя с датчиком частиц PM 2.5. Изначально данная функция была доступна только китайского автомобильного рынка. С помощью устройства водитель может контролировать качество воздуха в салоне. Новая аудиосистема Bowers & Wilkins и технология Advanced Air Cleaner теперь доступны для всех моделей серий 90 и 60. 

В России дорестайлинговый седан Volvo S90 и универсал V90 доступны с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 190 или 249 л.с. Также представлена и дизельная 235-сильная версия. В 2019 году компания Volvo Car реализовала 705 452 автомобиля в 100 странах. Напомним, что Volvo Cars находится в собственности китайского холдинга Zhejiang Geely с 2010 года. Основные заводы по производству автомобилей расположены Швеции, США и Китае.

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Volvo представила обновленные модели S90 и V90
{{material_127858}}Volvo Cars расширил ассортимент своих 48-вольтных гибридных силовых установок. Теперь для каждой обновленной модели будут доступны эти двигатели. Что касается внешнего вида, дизайнеры Volvo представили ряд усовершенствований на передней и задней частях кузова. Изменилась форма переднего бампера, противотуманных фар и спойлера. Задние фонари V90 и V90 Cross Country также обрели новый дизайн. Появились новые оттенки для цветового решения кузова.Особенно шведы гордятся полностью обновленной аудиосистемой Bowers and Wilkins, которая, как уверяет производитель, обеспечивает еще более качественное звучание. В салоне станет чище за счет нового воздухоочистителя с датчиком частиц PM 2.5. Изначально данная функция была доступна только китайского автомобильного рынка. С помощью устройства водитель может контролировать качество воздуха в салоне. Новая аудиосистема Bowers & Wilkins и технология Advanced Air Cleaner теперь доступны для всех моделей серий 90 и 60. В России дорестайлинговый седан Volvo S90 и универсал V90 доступны с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 190 или 249 л.с. Также представлена и дизельная 235-сильная версия. В 2019 году компания Volvo Car реализовала 705 452 автомобиля в 100 странах. Напомним, что Volvo Cars находится в собственности китайского холдинга Zhejiang Geely с 2010 года. Основные заводы по производству автомобилей расположены Швеции, США и Китае.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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