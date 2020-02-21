21 февраля 2020, 18:05
Volvo представила обновленные модели S90 и V90
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Фото: volvocars.com
Компания Volvo Cars презентовала обновленные модели S90 и V90 с мягкими гибридными силовыми агрегатами во всей линейке. Рестайлинговые версии также отличаются дизайном и имеют новую современную звуковую систему от Bowers & Wilkins.
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
Фото: volvocars.com
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Особенно шведы гордятся полностью обновленной аудиосистемой Bowers and Wilkins, которая, как уверяет производитель, обеспечивает еще более качественное звучание. В салоне станет чище за счет нового воздухоочистителя с датчиком частиц PM 2.5. Изначально данная функция была доступна только китайского автомобильного рынка. С помощью устройства водитель может контролировать качество воздуха в салоне. Новая аудиосистема Bowers & Wilkins и технология Advanced Air Cleaner теперь доступны для всех моделей серий 90 и 60.
В России дорестайлинговый седан Volvo S90 и универсал V90 доступны с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 190 или 249 л.с. Также представлена и дизельная 235-сильная версия. В 2019 году компания Volvo Car реализовала 705 452 автомобиля в 100 странах. Напомним, что Volvo Cars находится в собственности китайского холдинга Zhejiang Geely с 2010 года. Основные заводы по производству автомобилей расположены Швеции, США и Китае.
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