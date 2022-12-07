Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)

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В заключительной серии краш-тестов приняли участие три китайских автомобиля, субкомпактный кроссовер, семейные автомобили, минивэны, пикапы и четыре автомобиля премиум-класса, включая электрокар Lucid Air, недавно дебютировавший в Европе. Седан позиционирует себя как главный конкурент Tesla Model S. Эксперты выставили ему высший балл и подтвердили, что по безопасности он не уступает американскому сопернику.

Максимальных пяти звезд удостоились кроссоверы Lexus RX, Land Rover Discovery Sport и Mercedes-Benz GLC, а также китайский Omoda C5, который недавно вышел и на российский рынок. Отличниками стали минивэн Maxus MIFA 9 и электрокар MG 4 от SAIC, еще один электрокар, но немецкий, Volkswagen ID. Buzz, чешская Skoda Octavia и два брата-близнеца, пикапы Ford Ranger и Volkswagen Amarok. Все они сочетают надежные силовые агрегаты с современными технологиями безопасности.

Ранее мы писали Эксперты Euro NCAP разбили два автомобиля Great Wall Европейская комиссия Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов и проверила безопасность пяти новых моделей ... Читать далее

По словам генерального секретаря Euro NCAP Мишеля ван Ратингена, 2022 год был одним из самых загруженных за всю историю испытаний. Было протестировано много машин новых производителей и проверено много новых технологий. Автопроизводители резонно считают, что хороший рейтинг Euro NCAP имеет решающее значение для успеха на рынке.

Фото: Euro NCAP

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