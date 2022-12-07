Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Максимальных пяти звезд удостоились кроссоверы Lexus RX, Land Rover Discovery Sport и Mercedes-Benz GLC, а также китайский Omoda C5, который недавно вышел и на российский рынок. Отличниками стали минивэн Maxus MIFA 9 и электрокар MG 4 от SAIC, еще один электрокар, но немецкий, Volkswagen ID. Buzz, чешская Skoda Octavia и два брата-близнеца, пикапы Ford Ranger и Volkswagen Amarok. Все они сочетают надежные силовые агрегаты с современными технологиями безопасности.
По словам генерального секретаря Euro NCAP Мишеля ван Ратингена, 2022 год был одним из самых загруженных за всю историю испытаний. Было протестировано много машин новых производителей и проверено много новых технологий. Автопроизводители резонно считают, что хороший рейтинг Euro NCAP имеет решающее значение для успеха на рынке.
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6 самых экономичных китайских кроссоверов на российском рынке
Расход топлива для многих автолюбителей остается таким же важным показателем, как мощность двигателя, объем багажника или величина дорожного просвета. Китайские кроссоверы, представленные в настоящее время на российском рынке, оснащаются турбомоторами, которые сочетают солидную мощность с топливной экономичностью.Читать далее
-
24.11.2022, 10:00
На платной трассе М-4 «Дон» машину развернуло в столб: четверо погибли
В ночь на четверг, 24 ноября, на платном участке трассы М-4 «Дон» автомобиль Skoda Octavia врезался в световую опору. В результате погибли двое взрослых и двое детей в возрасте 10 и 12 лет.Читать далее
-
21.11.2022, 12:31
Какие подержанные автомобили подешевели в 2022 году
Цены на новые автомобили стремительно росли на протяжении всего 2022 года. Похожая тенденция наблюдалась и на вторичном рынке. Однако, далеко не все популярные модели прибавили в цене, некоторые стали стоить ощутимо дешевле.Читать далее
-
11.11.2022, 13:34
В огненном ДТП под Кемерево автомобиль Mazda разорвало на части
Утром в пятницу, 11 ноября, на автодороге в Кемеровской области произошла страшная авария с участием двух легковых автомобилей: кроссовер Lexus RX450 столкнулся со стареньким седаном Mazda Capella.Читать далее
-
10.11.2022, 15:40
«Электрики» из Lucid удвоили оборот в III квартале 2022 года. Заказов на седан Air все больше
В третьем квартале текущего года американский производитель электромобилей Lucid Motors добился оборота в 195,5 млн долларов. Это примерно в 2 раза больше, чем во втором квартале. Есть новости и об электрическом вседорожнике Gravity.Читать далее
-
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