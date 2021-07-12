Почему Tesla Y задержалась на пути в Норвегию и сможет ли она побить выскочку Volkswagen ID.3
Фото: Tesla
И пусть «бразды правления» в модельной гонке начинают немного переходить к Volkswagen ID.3, о чем недавно писал портал 110km.ru, «трешка» от «Теслы» все еще в фаворе у местной пуублики.
При этом многие норвежские товарищи не скрывают, что ожидают еще один автомобиль от Tesla, а именно модель Y. Напомним, что это компактный внедорожник с возможностью размещения в салоне 7 мест и, естественно, в варианте «4x4». Это тот тип автомобиля, акцентирует внимание местная пресса, который «максимально подходит для норвежских покупателей».
Ждали «немцев», а приедут «китайцы»
Tesla Y уже не один месяц продается на ряде мировых рынков, однако до Норвегии автомобиль так и не доехал, что сами норвежцы воспринимают с некоторым непониманием. Проблема же проста: в своей время американская компания решила, что автомобили для Норвегии будут поставляться с завода, который в настоящее время строится в Берлине. Вот только данный проект, в силу известных ковидных ограничений, пришлось несколько отложить, что вызвало некоторые проблемы в европейской стратегии развития Tesla.Конец формы.
Представители компании не сильно спешат делиться информацией о положении дел в проекте, но недавно стало очевидно, что тем же норвежцам не придется ждать начала производства в Германии. Tesla решила импортировать автомобили из Китая, где вот уже не первый год функционирует сборочное производство.
Первые экземпляры Tesla Y, как информируют местные СМИ, появятся в Норвегии уже в августе текущего года. Сколько человек на данный момент забронировали автомобиль, пока не подлежит всенародной огласке. Разговоры же ходят о нескольких тысячах клиентов. Если американцам удастся поставить в скандинавскую страну достаточное количество автомобилей, есть все шансы, что модель Y станет самой продаваемой в Норвегии в 2021 году. И не беда, что электрокар появится на рынке лишь через полгода ранее запланированных сроков.
Первыми машины получат те клиенты, которые разместили заказ с ожидаемой доставкой в 2021 году. Да и «новым» клиентам может подфартить – им, скорее всего, не придется ждать дольше, чем до сентября.
Техническая начинка знакома по Tesla 3
Первым делом клиенты получат модификацию Tesla Y Long Range AWD, стартовая цена которой составляет 534 900 норвежских крон. Официально заявленный пробег автомобиля на одной зарядке составляет 505 км (метод WLTP). До 100 км/ч такая машина ускоряется всего за 5,1 секунды, максимальная скорость – 217 км/ч. Автомобиль поставляется без прицепа, но его можно будет заказать позже.
4,7-метровый Tesla Model Y с дорожным просветом 175 мм базируется на той же платформе, что и Model 3, у хэтчбека те же силовая структура, схема электромоторов и подвесок — на двойных поперечных рычагах спереди и «многорычажка» сзади (возможна даже версия с пневмоэлементами). Коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,23 Cx, развесовка по осям — 54/46 в пользу «кормы».
Третий ряд сидений, как водится, опциональный. Размер колес – от R19 до R21, объем багажных отделений — 1926 литра сзади и 56 литров спереди. Полноприводные двухмоторные версии с Li-Ion батареей имеют водяное охлаждение и емкость батареи 75 кВт/ч.
В список стандартного оборудования, помимо всего прочего, входят медицинские фильтры HEPA. Особого внимания достоин усовершенствованный автопилот, доступный для других моделей Tesla в Европе. Благодаря ему автомобиль может передвигаться по шоссе, перестраиваться из ряда в ряд, обгонять и возвращаться в свою полосу движения, грамотно проезжать транспортные развязки, следит за сигналами светофоров и знаков «Стоп».
Электрика Tesla Y совместима с текущей сетью фирменных зарядных станций марки, насчитывающей более 6000 пунктов по всей Европе. Как и все другие модели Tesla, версия Y со временем способна автоматически обновлять свое программное обеспечение по каналу беспроводной связи.
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