Почему зимой мы переобуваемся в шипы, а не гусеницы?
Мы давно знакомы с колесами
Человечество уже несколько тысячелетий передвигается и перевозит грузы с помощью колес. Единственное, что радикально изменилось – мы ушли от каменных и деревянных колес к металлическим дискам с резиновой шиной. Но форма остается прежней, и, скорее всего, ничего не изменится, пока мы не пересядем на летающие авто.
Колеса куда лучше справляются на твердом грунте, но могут терпеть неудачи на рыхлом снегу. Все дело в небольшом пятне контакта, эффективность которого падает на скользкой поверхности. Но для этого мы придумали шипы и полный привод! Да и потом, если все станет совсем плохо, можно надеть на колеса цепи.
Шины сравнительно дешевые, их легко заменить, и они позволяют машине разгоняться до высокой скорости.
Технология, проверенная танками
Большая площадь контакта с грунтом делает гусеницы оптимальным вариантом передвижения по снегу, грязи и рыхлому грунту, например, по свежевспаханному полю.
Гусеницы могут заменить все шины, либо быть установлены в комплекте с двумя направляющими лыжами, как у снегохода. В этом случае они хорошо будут работать на машинах с задним приводом. Если судить по опыту танков и спецтехники, то машина, оснащенная гусеницами, сможет разворачиваться стоя на месте. В общем, гусеницы способны превратить в вездеход любую машину, даже скромную малолитражку.
Они существуют!
Глядя на эту Subaru Impreza WRX хочется сказать – дайте две! Оказывается, системы «переобувки» машин в гусеницы вполне доступны, выпускает их компания Track N Go. Вся конструкция с гусеницей надевается на колесо, и оно же приводит ее в движение. С подобной амуницией любой мог бы отправиться в поездку по заснеженному лесу без риска застрять в чаще.
А у компании Nissan, например, есть целых два гусеничных концепта!
Все было бы прекрасно, если бы не одно но…
Пока вы не побежали гуглить комплект гусениц для машины, спешим вас разочаровать – их цена вполне может оказаться равна стоимости автомобиля. Гусеницы Track N Go стоят 25 тыс. долларов.
А перевести вашу машину на обычные гусеницы, типа тех, что у Субару в видео выше, обойдется еще дороже, т.к. механизм этот многокомпонентный и обслуживание его обходится намного дороже привычных нам колес с шинами. Расход топлива на гусеничном ходу тоже повышается – разворот на месте даром не обходится!
Выезд на асфальт с таким оборудованием вам наверняка будет запрещен, к тому же придется официально оформить изменения конструкции. И самое главное, при всей вездеходности вашего гусеничного авто, вы не сможете разогнаться больше, чем до 60 км/ч!
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