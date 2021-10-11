11 октября 2021, 13:53
«Почта России» тестирует инновационную «ГАЗель»
К 2025 году «Почта России» планирует снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 20% в расчете на 1 килограмм перевезенного груза. Часть автопарка переведут на газ, но компания активно осваивает и новые технологии. На днях «Почта России» приступила к тестированию электрической версии «ГАЗели NN» нового поколения.
Дарья Климова Фото: car.ru
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Фото: car.ru
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Грузоподъемность достигает 2,7 тонны, а полная масса – 4,6 тонны. При необходимости можно установить более емкий аккумулятор, который увеличит дальность хода, но снизит грузоподъемность.
В штатное оснащение «ГАЗели e-NN» входит система цифровых сервисов GAZ Connect, которая помогает оптимизировать логистику автопарков, отслеживать местонахождение и маршруты движения транспорта, а также контролировать основные технические параметры автомобиля и состояние водителя.
Упомянутые модели: ГАЗ NN (от 1 889 400 Р)
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