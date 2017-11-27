27 ноября 2017, 15:01

Под сервисную кампанию Peugeot и Citroen попали новые автомобили

Группа PSA расширяет перечень автомобилей, попадающих под отзыв из-за неисправности амортизаторов багажной двери и дефекта электродвигателя стеклоочистителя. Компания отправит на ремонт 3 085 кроссоверов Peugeot 4008 и 2 971 а Citroen C4 Aircross, реализованныхс марта 2012 года по апрель 2016-го.
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Под сервисную кампанию Peugeot и Citroen попали новые автомобили Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross

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Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении. Кроме того, у автомобилей может быть обнаружена неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях дефект приводит к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы.

Узнать список машин, попадающих под отзыв, можно по VIN-номерам на сайте ведомства. При необходимости специалисты бесплатно заменят амортизаторы двери и электродвигателя стеклоочистителя.

Напомним, что ранее сообщалось об отзыве 38 кроссоверов Peugeot 4008 и 25 Citroen C4 Aircross. Все они были проданы с ноября по февраль 2016-го.

Комплектации и технические характеристики

Peugeot 4008 Allure 2.0 MTCitroen C4 Aircross Tendance 2.0 MT
Год выпуска, с2012 2012
Год выпуска, по2014 2014
Кузовкроссовер кроссовер
Мощность, л.с./ об/мин150 150
Приводпередний полный
Городской цикл10.1 10.3
Загородный цикл6.3 6.5
Топливобензин бензин
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Новости Пежо, Ситроен 4008, Ц4 Эиркросс

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| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
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Под сервисную кампанию Peugeot и Citroen попали новые автомобили
{{material_121264}}Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении. Кроме того, у автомобилей может быть обнаружена неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях дефект приводит к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы.Узнать список машин, попадающих под отзыв, можно по VIN-номерам на сайте ведомства. При необходимости специалисты бесплатно заменят амортизаторы двери и электродвигателя стеклоочистителя. Напомним, что ранее сообщалось об отзыве 38 кроссоверов Peugeot 4008 и 25 Citroen C4 Aircross. Все они были проданы с ноября по февраль 2016-го.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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