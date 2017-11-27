Под сервисную кампанию Peugeot и Citroen попали новые автомобили
Группа PSA расширяет перечень автомобилей, попадающих под отзыв из-за неисправности амортизаторов багажной двери и дефекта электродвигателя стеклоочистителя. Компания отправит на ремонт 3 085 кроссоверов Peugeot 4008 и 2 971 а Citroen C4 Aircross, реализованныхс марта 2012 года по апрель 2016-го.
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Узнать список машин, попадающих под отзыв, можно по VIN-номерам на сайте ведомства. При необходимости специалисты бесплатно заменят амортизаторы двери и электродвигателя стеклоочистителя.
Напомним, что ранее сообщалось об отзыве 38 кроссоверов Peugeot 4008 и 25 Citroen C4 Aircross. Все они были проданы с ноября по февраль 2016-го.
Комплектации и технические характеристики
|Peugeot 4008 Allure 2.0 MT
|Citroen C4 Aircross Tendance 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2012
|2012
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|150
|Привод
|передний
|полный
|Городской цикл
|10.1
|10.3
|Загородный цикл
|6.3
|6.5
|Топливо
|бензин
|бензин
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