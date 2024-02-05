Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
На записи видно, как от разгорающегося автомобиля убегает неизвестный мужчина. Следователи взяли с места происшествия смывы горючей жидкости, фрагмент строительного материала и следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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29.01.2024, 16:18
Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
30.11.2023, 10:06
Эксперты подсчитали, сколько сейчас придется копить на «Приору» и Ford Focus (и где это сделать быстрее)
Машины в России дорожают быстрее, чем растут зарплаты. Даже на сильно подержанную отечественную машину придется копить не один месяц. Но в разных российских регионах разный уровень зарплат, поэтому пока одни копят на Lada Priora, другие могут замахнуться и на Ford Focus.Читать далее
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- 1 190 000 РFord Focus 2014 в Москве
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