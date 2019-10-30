Покупаем Volvo XC40, не дожидаясь «дорогого» января
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Фото: Volvo
Менеджер отдела продаж компании «Автополе» в телефонном разговоре сделал упор на то, что скоро Новый год, а вместе со сменой листка календаря грядет существенное подорожание на весь модельный ряд Volvo, включая, естественно, XC40. По его словам, по причине введения утилизационного сбора и прочих «сюрпризов» кроссовер станет дороже чуть ли не на 200 000 рублей. Это означает, что к сегодняшнему «прайсовому» минимуму в 2,3 млн рублей невольно придется добавить еще кругленькую сумму.
Декабрьский «жор» в октябре?
Представитель компании «Вольво Кар Суздальский» также подтвердил неизбежный рост цен на всю линейку Volvo с января 2020-го. Он назвал традиционные для этого времени цифры роста – 4-5%. При этом молодой человек не стал выплескивать эмоции, мол, если сейчас не купить, потом будешь рвать на голове волосы. Он просто отметил, что «живых» машин на дилерском складе достаточно, а, значит, выбрать есть из чего.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Продавец также акцентировал внимание на мощности двигателя. Если, по его словам, 150 сил покупателю окажется маловато, можно будет «прочиповать» двигатель, заплатив за это 70 000 рублей. Практика эта не нова, и ею пользуются многие потребители.
Два дизеля, два «бензина»
|Volvo XC40 Momentum 2.0d AT 4x4
|2 л, 190 л.с
|автомат 8
|0-100 - 7.9 с, 210 км/ч
|4425 x 1863 x 1652 мм
|полный
|ДТ, 5.0 л на 100 км
|2 775 000 руб
|Все характеристики
Куда резвее его ближайший «родственник» - D4 Drive-E, у которого при том же рабочем объеме уже 190 «кобыл» при 4000 об/мин и 400 Нм пикового момента при 1750-2500 об/мин. Характеристики вкусные, отсюда и более резвая динамика – 7,9 секунды до 100 км/ч и «максималка» в 210 км/ч. Именно такой автомобиль выставлен на клиентский тест-драйв в автоцентре «Вольво Кар Суздальский».
У коллег из «Автополя» прокатиться вокруг автосалона предлагают на 190-сильном бензиновом XC40. Такой автомобиль по официальному прейскуранту стоит порядка 2,6 млн рублей. T4 Drive-E – это 2-литровый мотор с турбокомпрессором, 16-клапанным ГРМ, технологией прямого впрыска и изменяемыми фазами газораспределения. Максимум мощности достигается при 4700 об/мин, пик крутящего момента - 300 Нм крутящего при 1300-4000 об/мин. Есть еще «старшая» версия этого двигателя - T5. Здесь мы уже говорим о 249 л.с. при 5500 об/мин и 350 Нм пикового потенциала при 1800-4800 об/мин.
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Фото: Volvo
Дорогое ТО, хорошие опции
Volvo XC40 сконструирован на модульной «тележке» CMA с поперечно расположенным двигателем. В конструкции кузова обильно использованы высокопрочные сорта стали. Спереди смонтирована независимая подвеска «МакФерсон», сзади – многорычажная схема control blade (и там, и там – пассивные амортизаторы и поперечные стабилизаторы). Как опция идет адаптивная подвеска, с электронно-управляемыми амортизаторами.
Реечный рулевой механизм оснащен электроусилителем с варьируемыми параметрами. Тормозные механизмы «по кругу» дисковые, вентилируемые плюс обилие электронных ассистентов. В «базе» ABS, ESP, светодиодная оптика, датчики дождя и света, 17-дюймовыме легкосплавные колеса, 7 подушек безопасности, кондей, виртуальная комбинация приборов, мультимедиа, электростеклоподъемники всех дверей, «музыка», подогрев передних кресел, кнопка «Эра-Глонасс» и пр.
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