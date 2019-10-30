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30 октября 2019, 00:33

Покупаем Volvo XC40, не дожидаясь «дорогого» января

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Фото: Volvo
Дилеры Volvo хоть и говорят, что их самый маленький кроссовер XC40 расходится чуть ли не как вода в пустыне, но до прямых конкурентов (BMW X1, Mercedes-Benz GLA и Audi Q3) ему все же как до звезд. В городском потоке встретить «скандинава» большая удача.
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Volvo XC40
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 288 000 до 3 142 000 Р
А тут еще конец года. Самое время подогреть интерес к автомобилю и разрекламировать его, возведя его (якобы) в ранг бестселлера. Потуги продавцов марки похвальны – они за это деньги получают. Вот только нераспроданных машин на дилерских складах немало, хоть сейчас можно, не дожидаясь заказа, взять любую из 4 модификаций XC40 – будь-то две дизельные и две бензиновые.

Менеджер отдела продаж компании «Автополе» в телефонном разговоре сделал упор на то, что скоро Новый год, а вместе со сменой листка календаря грядет существенное подорожание на весь модельный ряд Volvo, включая, естественно, XC40. По его словам, по причине введения утилизационного сбора и прочих «сюрпризов» кроссовер станет дороже чуть ли не на 200 000 рублей. Это означает, что к сегодняшнему «прайсовому» минимуму в 2,3 млн рублей невольно придется добавить еще кругленькую сумму.

Декабрьский «жор» в октябре?

Volvo
Автополе Volvo
Санкт-Петербург, Невский район, Кудрово, пересечение Мурманского шоссе и КАД
Отзывов: 5
«Нынешний октябрь почти как декабрь, когда сметают все, - заявил продавец. – Людей понять можно: чего ради в январе переплачивать за то, что еще сегодня можно взять по актуальному прайсу». При этом менеджер добавил, что 2,3 млн рублей не означает окончательной цены. При личном общении, принимая во внимание различные схемы купли/продажи (Trade-in, кредит, страховка и т.п.) можно будет довести стоимость автомобиля до более лояльных 2 млн рублей.

Представитель компании «Вольво Кар Суздальский» также подтвердил неизбежный рост цен на всю линейку Volvo с января 2020-го. Он назвал традиционные для этого времени цифры роста – 4-5%. При этом молодой человек не стал выплескивать эмоции, мол, если сейчас не купить, потом будешь рвать на голове волосы. Он просто отметил, что «живых» машин на дилерском складе достаточно, а, значит, выбрать есть из чего.

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Суздальский Автоцентр Volvo
Суздальский Автоцентр Volvo
Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д.16, к.2
Отзывов: 6
По его словам, особенно много XC40 в 150-сильном дизельном исполнении, на полном приводе. Причем, машины представлены в разных цветовых решениях, что само по себе непривычно. Менеджер отметил: данная модификация интересна как по налогам, так и по своим характеристикам. По прайсу ее стоимость составляет 2,8 млн рублей, но уже сейчас можно говорить о сумме в 2,5 млн рублей. Плюс все те преференции, о которых мы поведали выше.

Продавец также акцентировал внимание на мощности двигателя. Если, по его словам, 150 сил покупателю окажется маловато, можно будет «прочиповать» двигатель, заплатив за это 70 000 рублей. Практика эта не нова, и ею пользуются многие потребители. 

Два дизеля, два «бензина»

Volvo XC40 Momentum 2.0d AT 4x4
2 л, 190 л.с
автомат 8
0-100 - 7.9 с, 210 км/ч
4425 x 1863 x 1652 мм
полный
ДТ, 5.0 л на 100 км
2 775 000 руб
Все характеристики
Мы говорим о дизельном моторе D3 Drive-E рабочим объемом 2 литра. В его арсенале числятся турбонагнетатель, непосредственный впрыск и 16-клапанный ГРМ. Заявленные 150 сил развиваются при 3750 об/мин, показатель максимального крутящего момента составляет 350 Нм  при 1800-4800 об/мин. Движок не сильно скорострельный – вторую «сотню» разменивает через 10 секунд.

Куда резвее его ближайший «родственник» - D4 Drive-E, у которого при том же рабочем объеме уже 190 «кобыл» при 4000 об/мин и 400 Нм пикового момента при 1750-2500 об/мин. Характеристики вкусные, отсюда и более резвая динамика – 7,9 секунды до 100 км/ч и «максималка» в 210 км/ч. Именно такой автомобиль выставлен на клиентский тест-драйв в автоцентре «Вольво Кар Суздальский».

У коллег из «Автополя» прокатиться вокруг автосалона предлагают на 190-сильном бензиновом XC40. Такой автомобиль по официальному прейскуранту стоит порядка 2,6 млн рублей. T4 Drive-E – это 2-литровый мотор с турбокомпрессором, 16-клапанным ГРМ, технологией прямого впрыска и изменяемыми фазами газораспределения. Максимум мощности достигается при 4700 об/мин, пик крутящего момента - 300 Нм крутящего при 1300-4000 об/мин. Есть еще «старшая» версия этого двигателя - T5. Здесь мы уже говорим о 249 л.с. при 5500 об/мин и 350 Нм пикового потенциала при 1800-4800 об/мин.

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Фото: Volvo

Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января
Покупаем Volvo XC40 не дожидаясь дорогого января

Дорогое ТО, хорошие опции

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Плановое техническое обслуживание Volvo XC40 откровенно дорогое. По информации наших собеседников, за ТО придется отстегивать, в среднем, 24 000 рублей. На фирменных СТО это понимают и готовы сделать клиентам интересные, как они говорят, предложения.

Volvo XC40 сконструирован на модульной «тележке» CMA с поперечно расположенным двигателем. В конструкции кузова обильно использованы высокопрочные сорта стали. Спереди смонтирована независимая подвеска «МакФерсон», сзади – многорычажная схема control blade (и там, и там – пассивные амортизаторы и поперечные стабилизаторы). Как опция идет адаптивная подвеска, с электронно-управляемыми амортизаторами.

Реечный рулевой механизм оснащен электроусилителем с варьируемыми параметрами. Тормозные механизмы «по кругу» дисковые, вентилируемые плюс обилие электронных ассистентов. В «базе» ABS, ESP, светодиодная оптика, датчики дождя и света, 17-дюймовыме легкосплавные колеса, 7 подушек безопасности, кондей, виртуальная комбинация приборов, мультимедиа, электростеклоподъемники всех дверей, «музыка», подогрев передних кресел, кнопка «Эра-Глонасс» и пр.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Михаил
Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Артур
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Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
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Покупаем Volvo XC40, не дожидаясь «дорогого» января
{{model_v2_no_show_6364}} А тут еще конец года. Самое время подогреть интерес к автомобилю и разрекламировать его, возведя его (якобы) в ранг бестселлера. Потуги продавцов марки похвальны – они за это деньги получают. Вот только нераспроданных машин на дилерских складах немало, хоть сейчас можно, не дожидаясь заказа, взять любую из 4 модификаций XC40 – будь-то две дизельные и две бензиновые.Менеджер отдела продаж компании «Автополе» в телефонном разговоре сделал упор на то, что скоро Новый год, а вместе со сменой листка календаря грядет существенное подорожание на весь модельный ряд Volvo, включая, естественно, XC40. По его словам, по причине введения утилизационного сбора и прочих «сюрпризов» кроссовер станет дороже чуть ли не на 200 000 рублей. Это означает, что к сегодняшнему «прайсовому» минимуму в 2,3 млн рублей невольно придется добавить еще кругленькую сумму.Декабрьский «жор» в октябре?{{guide_1434}} «Нынешний октябрь почти как декабрь, когда сметают все, - заявил продавец. – Людей понять можно: чего ради в январе переплачивать за то, что еще сегодня можно взять по актуальному прайсу». При этом менеджер добавил, что 2,3 млн рублей не означает окончательной цены. При личном общении, принимая во внимание различные схемы купли/продажи (Trade-in, кредит, страховка и т.п.) можно будет довести стоимость автомобиля до более лояльных 2 млн рублей. Представитель компании «Вольво Кар Суздальский» также подтвердил неизбежный рост цен на всю линейку Volvo с января 2020-го. Он назвал традиционные для этого времени цифры роста – 4-5%. При этом молодой человек не стал выплескивать эмоции, мол, если сейчас не купить, потом будешь рвать на голове волосы. Он просто отметил, что «живых» машин на дилерском складе достаточно, а, значит, выбрать есть из чего.{{gallery_1755}} {{guide_1082}} По его словам, особенно много XC40 в 150-сильном дизельном исполнении, на полном приводе. Причем, машины представлены в разных цветовых решениях, что само по себе непривычно. Менеджер отметил: данная модификация интересна как по налогам, так и по своим характеристикам. По прайсу ее стоимость составляет 2,8 млн рублей, но уже сейчас можно говорить о сумме в 2,5 млн рублей. Плюс все те преференции, о которых мы поведали выше. Продавец также акцентировал внимание на мощности двигателя. Если, по его словам, 150 сил покупателю окажется маловато, можно будет «прочиповать» двигатель, заплатив за это 70 000 рублей. Практика эта не нова, и ею пользуются многие потребители.  Два дизеля, два «бензина»{{params_59645}} Мы говорим о дизельном моторе D3 Drive-E рабочим объемом 2 литра. В его арсенале числятся турбонагнетатель, непосредственный впрыск и 16-клапанный ГРМ. Заявленные 150 сил развиваются при 3750 об/мин, показатель максимального крутящего момента составляет 350 Нм  при 1800-4800 об/мин. Движок не сильно скорострельный – вторую «сотню» разменивает через 10 секунд. Куда резвее его ближайший «родственник» - D4 Drive-E, у которого при том же рабочем объеме уже 190 «кобыл» при 4000 об/мин и 400 Нм пикового момента при 1750-2500 об/мин. Характеристики вкусные, отсюда и более резвая динамика – 7,9 секунды до 100 км/ч и «максималка» в 210 км/ч. Именно такой автомобиль выставлен на клиентский тест-драйв в автоцентре «Вольво Кар Суздальский».У коллег из «Автополя» прокатиться вокруг автосалона предлагают на 190-сильном бензиновом XC40. Такой автомобиль по официальному прейскуранту стоит порядка 2,6 млн рублей. T4 Drive-E – это 2-литровый мотор с турбокомпрессором, 16-клапанным ГРМ, технологией прямого впрыска и изменяемыми фазами газораспределения. Максимум мощности достигается при 4700 об/мин, пик крутящего момента - 300 Нм крутящего при 1300-4000 об/мин. Есть еще «старшая» версия этого двигателя - T5. Здесь мы уже говорим о 249 л.с. при 5500 об/мин и 350 Нм пикового потенциала при 1800-4800 об/мин. {{gallery_1756}}Дорогое ТО, хорошие опции{{material_126155}} Плановое техническое обслуживание Volvo XC40 откровенно дорогое. По информации наших собеседников, за ТО придется отстегивать, в среднем, 24 000 рублей. На фирменных СТО это понимают и готовы сделать клиентам интересные, как они говорят, предложения. Volvo XC40 сконструирован на модульной «тележке» CMA с поперечно расположенным двигателем. В конструкции кузова обильно использованы высокопрочные сорта стали. Спереди смонтирована независимая подвеска «МакФерсон», сзади – многорычажная схема control blade (и там, и там – пассивные амортизаторы и поперечные стабилизаторы). Как опция идет адаптивная подвеска, с электронно-управляемыми амортизаторами.Реечный рулевой механизм оснащен электроусилителем с варьируемыми параметрами. Тормозные механизмы «по кругу» дисковые, вентилируемые плюс обилие электронных ассистентов. В «базе» ABS, ESP, светодиодная оптика, датчики дождя и света, 17-дюймовыме легкосплавные колеса, 7 подушек безопасности, кондей, виртуальная комбинация приборов, мультимедиа, электростеклоподъемники всех дверей, «музыка», подогрев передних кресел, кнопка «Эра-Глонасс» и пр.
2019-10-30
Автор: Иван Братуха
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