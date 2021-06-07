ТОП-14 автомобилей, которые можно купить без «допов» от дилера
Фото: naavtotrasse.ru
Фото: naavtotrasse.ru
Фото: naavtotrasse.ru
Фото: naavtotrasse.ru
Фото: naavtotrasse.ru
Фото: naavtotrasse.ru
Фото: naavtotrasse.ru
Дефицит автомобилей, проблемы с микрочипами и Суэцким каналом сделали покупку нужного автомобиля без навязанных допов практически невозможной. Особенно ситуация обострена в регионах. 110KM.RU ознакомился со всеми моделями, которые подобрали эксперты из Автоньюс. При желании без дилерских наценок можно купить «американцев», французские кроссоверы, «немца».
Chevrolet Nexia/Cobalt
Дилеры не накручивают допы на бюджетный седан B-класса, но только в том случае, если это модель относится к линейке европейских и корейских производителей. Правда, дилеры Hyundai отметили, что готовы продавать «Солярисы» без «допов», но без подарков и дополнительных скидок.
Узбекистанские «американцы», которые ранее продавались в России с шильдиками Uz-Daewoo и Ravon, теперь продаются как Chevrolet. Таким образом, из Узбекистана к нам попадают хэтчбек Spark и два седана Nexia (ранее известен как Aveo) и Cobalt. На эти модели в салонах не предлагают установить добровольно-принудительно дополнительные опции.
Changan CS35 PLUS/CS55/CS75FL
Китайские автопроизводители стали чувствовать себя на российском рынке гораздо увереннее, особенно в сложившейся ситуации. Так, популярные бренды Chery, Geely или Haval уже не продают «пустые» машины. А вот производитель Ghangan напротив, все три кроссовера CS35 Plus, CS55 и CS75FL предлагает без широкого набора ненужного оборудования по хорошей цене в сравнении с аналогичными моделями в своем классе.
Peugeot 2008/3008
Французские кроссоверы не пользуются большим спросом в России из-за высокой цены. Но сегодня это может быть выгодная покупка, так как автомобили есть в наличии у официальных дилеров и покупателям не навязывают ненужные «допы». К тому же, Peugeot предлагает российским покупателям скидки не только при Trade In и кредитовании, но и при покупке за наличные.
Opel Grandland X
В России Opel представлен в основном легким коммерческим транспортом, но у дилеров есть и легковые модели. Вскоре должен появиться компактный кроссовер Crossland, а сегодня покупатели могут купить Grandland X. Минус — высокая цена, если сравнивать с Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, плюс — машины есть в наличии и без навязанного дополнительного оборудования.
Volvo XC60
Среднеразмерный кроссовер премиального сегмента из-за ограничения производства сложно купить без навязанных дилерских опций. Но на складах шведского бренда без наценки можно найти Volvo XC40 и XC60.
Jaguar F-Pace
F-Pace на данный момент является флагманом продаж Jaguar в России и не является дефицитным товаром даже несмотря на то, что седаны XE и XF привозят в основном под заказ, а компактный кроссовер E-Pace еще не представлен в салонах российских дилеров.
Cadillac XT4/XT5/XT6
После обновления Cadillac XT5 получил двухлитровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил, чем сразу же привлек внимание потенциальных покупателей. С этим же двигателем теперь предлагают все три кроссовера Cadillac, представленных на российском рынке. Официальные дилеры Cadillac не навязывают дополнительное оборудование и даже предлагают небольшие скидки.
Infiniti QX80
К Infiniti QX80 россияне проявляют небольшой интерес, причина в отсутствии экономичных дизельных модификаций, а 405 лошадей 5.6-литрового V8 нужны не каждому. К тому же начальная цена модели составляет 6,3 млн рублей. Поэтому у дилеров в наличии есть даже самые востребованные комплектации Luxe Sensory.
- 1 870 000 РVolvo XC60 2014 в Москве
- 1 680 000 РVolvo XC60 2012 в Москве
- 1 030 000 РVolvo XC60 2009 в Москве
- 3 077 307 РJaguar F-Pace 2016 в Москве
- 2 540 000 РVolvo XC60 2017 в Москве
- 1 397 000 РVolvo XC60 2011 в Москве
- 2 870 000 РJaguar F-Pace 2017 в Москве
- 1 630 000 РVolvo XC60 2013 в Москве
- 2 399 000 РVolvo XC60 2017 в Москве
- 3 540 000 РVolvo XC60 2018 в Москве
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