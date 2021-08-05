5 августа 2021, 13:13
Посмотрите, как огромный диван перевозят в легковом Passat: машина ехала c открытыми дверями
Зачем платить за доставку, когда есть собственный автомобиль? Примерно так рассуждал водитель Volkswagen Passat, когда запихивал огромный диван на заднее сиденье своей машины.
Дарья Климова Фото: youtube.com / DIGI24HD
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Седан с широко распахнутыми дверями быстро привлек внимание дорожной полиции. Автомобиль остановили, а его водителю выписали штраф в размере 800 леев (порядка 14 000 рублей в пересчете по актуальному курсу). В комментариях к видео пользователи пишут, что доставка дивана обошлась бы ему максимум в 100 леев. Не исключено, что владелец сильно пожалел, что не купил Passat в кузове «универсал».
Упомянутые модели: Volkswagen Passat (от 1 629 000 Р)
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22.09.2020, 22:22
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