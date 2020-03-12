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12 марта 2020, 07:59

Посмотрите на самый медленный дрэг – гонку фургонов

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Фото: Carwow
Обычно на дрэговую дистанцию в четверть мили выходят мощные спорткары или, в крайнем случае, вседорожники. Сейчас журналисты решили погонять на фургонах. Какая из четырех рабочих лошадок окажется самой быстрой?
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Журналисты Carwow уже сравнили в дрэге все современные «заряженные» автомобили и спорткары. Теперь они ищут новых участников. В предыдущий раз мы рассказывали о гонке трех электрических моделей Tesla. Сейчас на старт вышли четыре коммерческих фургона: Volkswagen Transporter 6.1, Toyota Proace, тюнингованный Ford Transit от MS-RT и Mercedes-Benz Vito.

Совокупная мощность всех четырех фургонов достигает 636 лошадиных сил. Это даже меньше, чем у одного McLaren 720s (720 л.с.). Самым мощным из фургонов стала Toyota Proace, оснащенная 2,0-литровым турбодизелем, который выдает 180 л.с. На втором месте идет доработанный Ford Transit с 2,0-литровым дизелем на 170 л.с. Дизельный агрегат аналогичного объема Volkswagen Transporter 6.1 выдает 150 силы. Наконец, под капотом Mercedes-Benz Vito работает 2,3-литровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с.

Итоговые результаты распределились следующим образом. Основная борьба развернулась между Volkswagen и Toyota. В первой гонке немецкий фургон оказался на 0,1 секунды быстрее Toyota: 18,2 и 18,3 секунды соответственно. Ford отстал от «японца» на целую секунду (19,3 с), а Mercedes-Benz – на две секунды (20,2 с). Во втором заезде Toyota вырвалась вперед. За ней финишировали Volkswagen, Ford и Mercedes-Benz. В тесте на эффективность торможения лучшими вновь стали Volkswagen и Toyota.

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Отзывы по теме
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Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
Остапенко Евгений
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter T6.1
Ещё одно уродство немецкого автопрома, губы накрашенные, задница грязная!!! Нет той приславутой немецкой надёжности!!!
Евпатий
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Посмотрите на самый медленный дрэг – гонку фургонов
{{material_129133}}Журналисты Carwow уже сравнили в дрэге все современные «заряженные» автомобили и спорткары. Теперь они ищут новых участников. В предыдущий раз мы рассказывали о гонке трех электрических моделей Tesla. Сейчас на старт вышли четыре коммерческих фургона: Volkswagen Transporter 6.1, Toyota Proace, тюнингованный Ford Transit от MS-RT и Mercedes-Benz Vito.Совокупная мощность всех четырех фургонов достигает 636 лошадиных сил. Это даже меньше, чем у одного McLaren 720s (720 л.с.). Самым мощным из фургонов стала Toyota Proace, оснащенная 2,0-литровым турбодизелем, который выдает 180 л.с. На втором месте идет доработанный Ford Transit с 2,0-литровым дизелем на 170 л.с. Дизельный агрегат аналогичного объема Volkswagen Transporter 6.1 выдает 150 силы. Наконец, под капотом Mercedes-Benz Vito работает 2,3-литровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с.Итоговые результаты распределились следующим образом. Основная борьба развернулась между Volkswagen и Toyota. В первой гонке немецкий фургон оказался на 0,1 секунды быстрее Toyota: 18,2 и 18,3 секунды соответственно. Ford отстал от «японца» на целую секунду (19,3 с), а Mercedes-Benz – на две секунды (20,2 с). Во втором заезде Toyota вырвалась вперед. За ней финишировали Volkswagen, Ford и Mercedes-Benz. В тесте на эффективность торможения лучшими вновь стали Volkswagen и Toyota.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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